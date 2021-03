500 Randalierer in Frankfurt Party-Horden halten Polizei in Atem

Die "Lockdown-Müdigkeit" scheint vielen Feierwütigen heftig aufs Gemüt zu schlagen. Am Wochenende muss die Polizei gleich mehrere Corona-Partys räumen. Während die Zahl der Gäste in Saarbrücken und Freiburg überschaubar bleibt, eskaliert ein Treffen in Frankfurt.

Einer Geburtstagsfeier mit dutzenden Gästen hat die Polizei in Saarbrücken in der vergangenen Nacht ein Ende bereitet. Wie die Beamten mitteilten, wurden sie kurz vor Mitternacht über die Party im Keller eines Mehrfamilienhauses informiert. Bereits vor dem Haus waren "laute Musik, Mikrofondurchsagen und Partygegröle" zu hören.

Im Keller stießen Polizisten auf 35 Menschen, die entgegen der Coronaregeln feierten. Viele von ihnen versuchten anschließend, falsche Adressen anzugeben. Die Party wurde aufgelöst, gegen die Gäste wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Den ausgesprochenen Platzverweisen kamen sie teils nur widerwillig nach.

Auch in Freiburg in Baden-Württemberg war die Polizei wegen einer größeren Veranstaltung in einer Gaststätte im Einsatz. In einem Lokal im Stadtteil Haslach wurden 29 Menschen angetroffen. Der Durchsuchungseinsatz fand "im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens" statt, zu dem die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machte.

In Frankfurt eskalierte eine Freiluft-Party. Rund 500 Menschen seien auf den Opernplatz der Stadt zum Feiern gekommen, ab drei Uhr morgens hätten Hunderte von ihnen randaliert, wie die Hessenschau berichtet. Dabei sei es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, die Beamten wurden mit Flaschen beworfen, der Platz musste geräumt werden. Fünf Polizisten wurden demzufolge verletzt, 40 Personen festgenommen.