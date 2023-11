Die Gäste auf dem Flug 2561 von Charlotte nach Chicago werden Zeugen eines besonderen Moments. Nach mehr als 30 Jahren verabschiedet sich Pilot Jeff Fell in den Ruhestand. Dabei wird nicht nur er emotional.

Normalerweise bekommen Flugpassagiere ihre Pilotinnen oder Piloten nicht zu sehen, weil diese sich lediglich über die Lautsprecher aus dem Cockpit melden. Auf dem Flug 2561 von Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina nach Chicago stellt sich Flugkapitän Jeff Fell jedoch vor dem Start direkt in die Kabine und ergreift das Mikrofon.

In einem Video, das bei Tiktok viral ging, ist zu sehen, wie Fell zunächst alle Menschen an Bord begrüßt, sich vorstellt und über Flugzeit und Wetterbedingungen informiert. Dann sagt er: "Normalerweise stehe ich nicht so vor allen anderen, sondern bleibe einfach im Cockpit und rede über die Lautsprecheranlage. Wenn ich etwas emotional werde, verzeihen Sie mir das bitte." Denn der Anlass für Fells Rede ist, dass er nach 32 Jahren das letzte Mal für American Airlines im Einsatz ist.

Fell dankt seiner Familie, von denen einige Mitglieder an Bord sind, dafür, dass sie "heute Abend mit mir ist und diese denkwürdige Zeit in meinem Leben feiern". Zwischendurch bricht ihm immer mal wieder die Stimme. "Ich liebe euch alle", sagt der Flugkapitän.

Freude auf das nächste Kapitel

An seine Frau Julie gerichtet, fügt der Pilot hinzu: "Sie war der feste Fels in unserem Leben und in unserer Ehe." Ihr Glaube an Gott, ihre Weisheit, Stärke und Liebe hätten Ehe und Familie in diesen Jahren geleitet. "Ich liebe dich und freue mich auf das nächste Kapitel in unserem Leben."

Passagiere und Kabinenpersonal reagierten mit Jubel und Applaus, das Video wurde seit dem Hochladen millionenfach angesehen. Viele Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer äußerten in den Kommentaren ihre Bewunderung für den pensionierten Piloten.

"Wenn man bedenkt, wie viele Familien, Menschen und Kulturen er auf der ganzen Welt miteinander verbunden hat. Danke schön!", schrieb ein Benutzer. Ein anderer kommentierte: "32 Jahre sichere Landungen. Gott segne ihn und alle Piloten." Viele schrieben, dass sie das Video beim Anschauen "zu Tränen gerührt" und "zum Weinen gebracht" habe.