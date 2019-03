Die Beamten durchsuchen ein Waldstück in Brandenburg auf der Suche nach Rebecca.

Suche in Brandenburg Polizei durchkämmt Wald nach Rebecca

Neue Bewegung im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin. Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei derzeit in einem Waldgebiet in Brandenburg nach Hinweisen. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Im Fall der vermissten Rebecca gehen die Ermittler offenbar einem konkreten Hinweis nach: Wie die Polizei am Nachmittag über Twitter mitteilt, durchkämmt derzeit eine Einsatzhundertschaft die Umgebung der Stadt Storkow im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. Wie die "Märkische Allgemeine" berichtet, steht ein Waldgebiet zwischen Wolzig und Kummersdorf im Fokus. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen die Suchmaßnahmen bis 18 Uhr andauern.

Die 15-Jährige wird inzwischen seit 17 Tagen vermisst. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und verdächtigt den Mann ihrer Schwester. Dieser sitzt seit einigen Tagen in Untersuchungshaft. Am Vortag waren die Beamten mit neuen Bildern und einem Auftritt im TV an die Öffentlichkeit gegangen und baten um Hinweise.