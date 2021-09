Die abgeseilten Aktivisten vom Dienstag waren nur ein Vorgeschmack, heute finden zahlreiche Protest-Aktionen gegen die Internationale Automobilausstellung in München statt. Dabei kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Am Wochenende werden Zehntausende bei einer Radsternfahrt erwartet.

Am Rande einer Kundgebung von Klimaschutzaktivisten gegen die Automesse IAA Mobility in München ist es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Ein Polizeisprecher sagte, etwa 100 Demonstranten hätten versucht, eine Polizeiabsperrung an der Theresienwiese zu durchbrechen. Um das zu verhindern, hätten die Beamten auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Die Polizei würde eine harte Linie verfolgen. Eine weitere Protestgruppe sei bereits auf dem IAA-Gelände unterwegs. Am Bosch-Werk im Stadtteil Berg am Laim wurde Pyrotechnik auf dem Dach des Eingangsbereichs gezündet. Zudem sei ein Abschnitt der Autobahn A94 blockiert worden, heißt es auf Twitter.

Aktivisten hatten sich bereits am Dienstag an mehreren Autobahnen im Raum München Banner angebracht und sich an einigen Brücken abgeseilt. Fernstraßen mussten deswegen vorübergehend gesperrt werden. Weitere Blockaden und Störaktionen bei der IAA sind angekündigt. Ein Polizeisprecher sagte, dass man gegen Straftaten konsequent vorgehen werde. Polizeiabsperrungen hätten nicht bloß "Empfehlungscharakter".

Bei einer Radsternfahrt auf 16 Routen werden am Samstag 30.000 Teilnehmer erwartet. Bei einer Demo in der Innenstadt rechnen die Veranstalter mit 10.000 Menschen. Deshalb müssten zahlreiche Straßen gesperrt werden, heißt es beim Kreisverwaltungsreferat.

Man stehe mit den Veranstaltern und der Polizei in Kontakt, um sowohl die Versammlungsfreiheit als auch die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, hieß es. Beide Veranstaltungen sollen mit einer gemeinsamen Schlusskundgebung am Theresienplatz enden. Zu den Protesten aufgerufen haben vor allem das Bündnis "Sand im Getriebe", Attac und Fridays for Future.