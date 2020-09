In Berlin und Brandenburg läuft derzeit eine Razzia im Umfeld des Clan-Chefs Arafat Abou-Chaker. Laut Polizei geht es unter anderem um den Vorwurf der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche. Zahlreiche Objekte werden durchsucht, darunter offenbar auch seine Villa in Kleinmachnow.

In Berlin und Brandenburg hat am Morgen eine großangelegte Razzia gegen den Abou-Chaker-Clan begonnen. 300 Einsatzkräfte sind laut Polizeiangaben seit 6 Uhr an 18 Orten im Einsatz, um mehrere Wohn- als auch Geschäftsadressen zu durchsuchen. Der Haupttatverdächtige ist Medienberichten zufolge der Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker. Es gehe um den Verdacht von Betrug, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Verstößen gegen die Abgabenordnung.

Durchsucht wurde neben einem Bürokomplex im Bezirk Treptow-Köpenick unter anderem auch die Villa in Kleinmachnow, in der Abou-Chaker wohnt. Auch das SEK und die Steuerfahndung seien beteiligt, es gehe um mehrere Ermittlungsverfahren und mehrere Personen, sagte ein Sprecher der Polizei. Konkrete Namen wollte er nicht bestätigen. Haftbefehle seien nicht vollstreckt worden.

Norbert Cioma, Landesvorsitzender der Berliner Polizeigewerkschaft fand indes deutlichere Worte zu dem Einsatz: "Clans wie die Abou-Chakers haben in den letzten Jahren viel illegales Geld in den legalen Kreislauf gespeist, mit Drogengeschäften, Schutzgelderpressung und anderen kriminellen Einnahmequellen Immobilien und andere Luxusgüter finanziert. In unserem Geldwäscheparadies werden jährlich mehr als 100 Milliarden Euro gewaschen."

Aktuell läuft gegen Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder außerdem ein Prozess am Berliner Landgericht. Dem 44-Jährigen werden Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido zur Last gelegt. Der Musiker soll laut Anklage im Dezember 2017 und Januar 2018 bedroht, beschimpft, eingesperrt und mit einer Wasserflasche sowie einem Stuhl attackiert worden sein. Der Hauptangeklagte und Bushido galten einst als Partner im Musikgeschäft, bis Bushido die Zusammenarbeit 2017 beendete.

Abou-Chaker habe dies nicht akzeptieren wollen und von Bushido eine Millionenzahlung sowie die Beteiligung an dessen Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert. Die Anklage lautet auf versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue.