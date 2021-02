Notstand in New York ausgerufen

Notstand in New York ausgerufen Schneemassen legen Osten der USA lahm

In New York City sind fast nur noch Räumfahrzeuge unterwegs.

An der US-Ostküste sorgen Schneestürme für Chaos. Hunderte Flüge werden gestrichen, Züge fallen aus. New Yorks Bürgermeister ruft für die Metropole den Notstand aus, und noch ist kein Ende der Schneemassen in Sicht. Weitere Blizzards kündigen sich an.

Ein schwerer Schneesturm hat im Nordosten der USA für Verkehrschaos gesorgt. In der Millionenmetropole New York und in anderen Städten wurden Hunderte Flüge gestrichen, auch zahlreiche Züge fielen aus. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief den Notstand aus, Straßen wurden für den Einsatz von Rettungsfahrzeugen freigehalten, alle nicht notwendigen Fahrten eingeschränkt. In der Großstadt wurden bis zu 60 Zentimeter Schnee erwartet.

Der nationale Wetterdienst warnte für die gesamte Nordostküste von Virginia bis Maine vor heftigem Schneefall und starken Winden. Die Behörde sprach von "Blizzard-ähnlichen Zuständen".

"Bleiben Sie zu Hause"

"Dieser Wintersturm wird gefährlich, bleiben Sie zu Hause, wenn Sie es können", warnte Bürgermeister de Blasio bei Twitter die mehr als acht Millionen New Yorker. Die Schulen wurden für Montag und Dienstag geschlossen, geplante Corona-Impfungen verschoben. Inmitten von dichtem Schneefall waren in New York Räumfahrzeuge unterwegs. Der Flughafen La Guardia strich 90 Prozent aller Flüge, die Flughäfen JFK und Newark sagten 70 Prozent der Flüge ab.

Im Bundesstaat New Jersey sowie in Philadelphia, der größten Stadt von Pennsylvania, galt ebenfalls der Notstand. New Jerseys Gouverneur Phil Murphy warnte vor Stromausfällen und rief die Bewohner auf, Elektrogeräte aufzuladen.

In Washington waren bereits in der Nacht zum Sonntag mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Einwohner der US-Hauptstadt freuten sich, bauten Schneemänner und rodelten. Ganz ohne Schlitten kamen hingegen die Riesenpandas im Washingtoner Zoo aus: Sie rutschten einfach auf dem Rücken oder kugelten die ungewohnte Bahn hinunter.