Die schwedische Regierung sah sich in den vergangenen Wochen immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, durch den Verzicht auf konsequente Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus das Leben der Bürger zu riskieren. Aktuelle Zahlen geben Anlass zur Sorge.

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Schweden ist auf 4029 gestiegen. Das melden die schwedischen Gesundheitsbehörden. Das nordeuropäische Land, das zuletzt durch weniger strikte Maßnahmen gegen Sars-CoV-2 auf sich aufmerksam machte, verzeichnet mittlerweile eine wesentlich höhere Sterberate als seine skandinavischen Nachbarländer.

So zählt Schweden aktuell 39,6 Corona-Todesfälle je 100.000 Einwohner. In Norwegen sind es 4,4 pro 100.000, in Dänemark 9,7 und in Finnland 5,6. Das Land mit seinen 10,3 Millionen Einwohnern liegt aber immer noch hinter anderen europäischen Ländern wie Frankreich mit 42,4 Todesfällen pro 100.000 Einwohnern, das Vereinigte Königreich mit 55,5, Italien mit 54,4 oder Spanien mit 57,3 Toten. Deutschland zählt zwar insgesamt mehr als doppelt so viele Corona-Tote wie Schweden, gerechnet auf die Bevölkerung liegt das schwedische Sterbefallaufkommen aber viermal höher.

Der schwedische Chef-Virologe Anders Tegnell betonte, beim Vergleich von Sterberaten sei Vorsicht geboten. "In Schweden wird jeder, bei dem Covid-19 nachgewiesen wurde und der im Laufe von 30 Tagen stirbt, als Covid-19-Toter gezählt, unabhängig von der Todesursache", sagte Tegnell.

Der schwedischen Regierung war zuletzt vorgeworfen worden, durch den Verzicht auf konsequente Maßnahmen mit dem Leben ihrer Bürger zu spielen. Anders als in vielen anderen Ländern wurden beispielsweise nicht die Schulen geschlossen, sondern die Bürger lediglich gebeten, Abstand zu halten und die Hände zu waschen. Die Gesundheitsbehörden hatten darauf beharrt, ihr Vorgehen sei langfristig nachhaltig und drastische kurzfristige Maßnahmen nicht effektiv genug, um deren Auswirkungen auf die Gesellschaft zu rechtfertigen. Insgesamt wurden in Schweden bislang nach offiziellen Angaben 33.843 Coronavirus-Infektionen registriert.