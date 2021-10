Im Fall der vermissten Shalomah Hennigfeld aus Bayern geht die Polizei nun einem konkreten Hinweis nach. Die Elfjährige soll sich bei ihren Eltern befinden, das Paar gehört der Sekte "Zwölf Stämme" an. Sektenmitglieder sollen den Pflegeeltern eine Mail geschrieben haben.

Die vermisste elfjährige Shalomah Hennigfeld aus dem bayerischen Ort Holzheim-Dillingen soll bei ihren leiblichen Eltern sein. Das Paar gehört der Sekte "Zwölf Stämme" an, die sich in Tschechien aufhält. Ein Sektenmitglied habe Shalomahs Pflegeeltern nun in einer E-Mail mitgeteilt, dass sich das Mädchen bei ihren Eltern befinde und es ihr gut gehe, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Die Pflegefamilie solle sich keine Sorgen machen, heißt es weiter. Signiert sei die Mail mit dem Absender "Freunde von Levi". Levi ist der Bibel zufolge der Name einer der zwölf Stämme Israels. Shalomahs Pflegevater wie auch die Polizei hatten bereits den Verdacht geäußert, dass die leiblichen Eltern für das Verschwinden der Elfjährigen verantwortlich sein könnten.

"Nach einer Ausreißer-Geschichte sieht das nicht aus", sagte Polizeioberkommissar Markus Trieb. Die leiblichen Eltern hielten regelmäßig Kontakt und haben noch immer eine enge Beziehung zu ihrer Tochter. Das letzte Treffen hat es dem Sender zufolge im September gegeben.

Nach dem Hinweis hat die Polizei ihre Suche nach dem Mädchen an ihrem Wohnort zunächst unterbrochen und konzentriert sich nun auf die Ermittlungen, teilte ein Sprecher der Kripo Dillingen mit. Das Mädchen wohnt laut "Bild-Zeitung" seit etwa acht Jahren nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern, sondern bei einer Pflegefamilie. Das Paar gehört der christlichen Sekte "Zwölf Stämme" an. Die Mitglieder lehnen Unterricht an staatlichen Schulen ab.

Ein RTL-Reporter hatte sich bei der Gemeinschaft eingeschleust und veröffentlichte 2013 ein Video, in dem mehrere Eltern der "Zwölf Stämme" ihre Kinder mit Rohrstöcken schlugen. Damals schritt das Jugendamt ein und übergab die Kinder an Pflegefamilien. Shalomah brach am Samstag gegen 15 Uhr an ihrem Wohnhaus zum Joggen auf und kam danach nicht mehr zurück. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.