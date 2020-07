Söder will Corona-Tests direkt an Flughäfen

Bayerische Flughäfen sollen in den nächsten Tagen mit Corona-Testzentren ausgestattet werden - das kündigt Ministerpräsident Markus Söder nun im Fernsehen an. Die Tests sollen kostenlos und freiwillig sein. Jens Spahn kritisiert den Vorstoß als wenig zielführend.

In Bayern sollen Urlaubsheimkehrer schon bald sich direkt am Flughafen kostenlos und freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können. "Wir jedenfalls überlegen uns jetzt, und werden das auch machen, dass wir in Flughäfen Testzentren einrichten, dass - wenn man aus dem Urlaub zurückkommt - sich auch dort jederzeit kostenlos testen lassen kann", sagte CSU-Ministerpräsident Markus Söder nun im ZDF-"Sommerinterview".

Wann genau die Testzentren ihren Betrieb aufnehmen sollen, ließ Söder offen. Er deutete als sinnvolles Ziel aber den Beginn der bayerischen Sommerferien am kommenden Wochenende an.



"Ich denke, wir müssen uns auf diese Urlaubsrückkehrer sehr stark einstellen", sagte Söder. Mit dem Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen beherbergt Bayern den zweitgrößten deutschen Airport nach Frankfurt am Main.



Die bayerische Landesregierung hatte bereits Ende Juni beschlossen, dass jeder Bürger sich jederzeit und auch wiederholt auf das Coronavirus testen lassen kann, ohne dafür bezahlen zu müssen. In den anderen Bundesländern gibt es eine solche Teststrategie nicht.



CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich kritisch zu dem Konzept. So bezeichnete er Corona-Massentests ohne systematisches Vorgehen als nicht zielführend und unnötige Belastung. "Es wiegt in falscher Sicherheit, erhöht das Risiko falsch-positiver Ergebnisse und belastet die vorhandene Testkapazität", äußerte sich Spahn auf Twitter.