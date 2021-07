Gesundheitsminister Spahn (l.) setzt sich bei seinem Besuch der WHO in Genf gemeinsam mit deren Chef Tedros für eine verstärkte Suche nach dem Pandemie-Ursprung ein.

Die Corona-Pandemie hat nach offiziellen Daten bisher vier Millionen Menschen das Leben gekostet. Doch was sie ausgelöst hat, ist weiterhin unklar. Gesundheitsminister Spahn und WHO-Chef Tedros fordern neue Anstrengungen, um das Rätsel zu lösen. China müsse dafür jedoch mehr Offenheit zeigen.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus und Gesundheitsminister Jens Spahn haben an China appelliert, bei einer umfassenderen Untersuchung der Corona-Pandemie mitzuarbeiten. "Es gab ein Problem mit dem Austausch der Rohdaten", sagte Tedros bei einem Besuch Spahns bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Das zweite Problem sei, dass die These eines Ausbruchs in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan zu schnell beiseitegelegt worden sei.

"Ich hoffe, dass es eine bessere Zusammenarbeit geben wird", fügte Tedros hinzu. Man sei es den vier Millionen Corona-Toten schuldig, dass man die Ursprünge aufkläre. Dies sei auch wichtig, um effektiver weitere Pandemien bekämpfen zu können. Auch Spahn drängte die chinesische Regierung, dass nach der ersten Untersuchungsphase weitere wichtig seien. Er werbe bei China dafür, dass die Suche nach dem Virus-Ursprung fortgesetzt werden könne.

Ein WHO-Team hatte bei der ersten Untersuchung in China beklagt, nicht Zugang zu allen Daten erhalten zu haben. Diskutiert wird, ob das Virus vom Tier auf den Menschen übergriff oder aus einem Labor stammt. Schon bald nach Beginn der Pandemie war darüber spekuliert worden, dass das neuartige Coronavirus bei einem Unfall aus dem Institut für Virologie in Wuhan entwichen sein könnte. Die chinesische Regierung hat das stets energisch bestritten.

Auch Spitzenvertreter der Europäischen Union hatten bereits zusätzliche Bemühungen gefordert, die Herkunft des Coronavirus zu klären, ebenso die G7-Staaten nach ihrem jüngsten Gipfel. US-Präsident Joe Biden hatte die Geheimdienste der USA damit beauftragt, dem Ursprung der Corona-Pandemie auf den Grund zu gehen. Bis zum Ende des Sommers soll ihm ein entsprechender Bericht vorgelegt werden.