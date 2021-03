Trotz ernster Lage in Marseille

Trotz ernster Lage in Marseille Tausende feiern illegale Karnevalsparty

Paris befindet sich im dritten Lockdown und die französischen Intensivstationen melden eine bedrohlich starke Belastung. Trotzdem amüsieren sich rund 6500 Menschen beim Karneval in Marseille - eng gedrängt und ohne Maske. Für einige der Kostümierten hat das nun ernste Konsequenzen.

In der französischen Mittelmeerstadt Marseille ist es nach einer nicht genehmigten Karnevalsfeier mit Tausenden Teilnehmern zu Festnahmen gekommen. Nach Angaben des französischen Innenministeriums nahm die Polizei mindestens neun Menschen wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen vorläufig fest. Dutzende weitere hätten zudem Bußgeldbescheide erhalten, sagte eine Sprecherin. Das französische Innenministerium hat den ungenehmigten Karnevalsumzug meist junger Menschen in der Mittelmeer-Metropole Marseille scharf verurteilt. "Das ist nicht hinnehmbar", sagte die Sprecherin des Ministeriums, Camille Chaize, im Nachrichtensender BFMTV. Sie sprach auch von einem Affront gegen Pfleger und medizinisches Personal.

Nach Polizeischätzungen waren rund 6500 Kostümierte ohne Mund-Nasen-Schutz dicht gedrängt durch die Straßen der südfranzösischen Hafenstadt gezogen. Vor allem jüngere Menschen und Familien beteiligten sich nach Aufrufen in Online-Netzwerken an der Party. Am Abend löste die Polizei die Versammlung auf, nachdem es zu Sachbeschädigungen gekommen war. Sie bezeichnete das Geschehen als "völlig unverantwortlich".

In Marseille ist die Corona-Lage angespannt: Die Wochen-Inzidenz lag dort zuletzt bei mehr als 300 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner und damit über dem landesweiten Schnitt. Die Stadt Marseille hat zunächst nicht auf die Vorfälle reagiert.

In Frankreich sind tagsüber grundsätzlich im Freien auch größere Veranstaltungen möglich, wenn dabei die Corona-Sicherheitsregeln eingehalten werden. Unterdessen meldeten die französischen Gesundheitsbehörden eine wachsende Belastung der Intensivstationen im Land. Dort wurden am Sonntag mehr als 2200 Covid-19-Patienten behandelt. Das ist die höchste Zahl seit dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle Ende November.

Im Pariser Großraum und anderen Teilen Frankreichs war am Samstag ein dritter Lockdown in Kraft getreten. Fast alle Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs schlossen für vorerst vier Wochen. Auch die Bewegungsfreiheit von rund 21 Millionen Menschen wurde erneut eingeschränkt.