In Berlin taucht ein 34-Jähriger an einer Tankstelle auf und behauptet, jemanden umgebracht zu haben. Anschließend führt er die Polizei in den Treptower Park. Dort finden die Beamten einen leblosen Mann mit mehreren Stichverletzungen.

In Berlin ist am Spreeufer ein erstochener Mann gefunden worden. Ein 34-Jähriger, der die Polizei selbst zu dem Tatort im Treptower Park führte, wurde festgenommen, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Die Leiche sollte im Tagesverlauf obduziert werden.

Der 34-jährige Tatverdächtige tauchte am Montagabend an einer Tankstelle auf und bezichtigte sich selbst, jemanden getötet zu haben. Die alarmierten Einsatzkräfte führte der Mann kurz darauf in den angrenzenden Treptower Park an eine Stelle am Spreeufer. Dort fanden die Polizisten einen leblosen Mann mit mehreren Stichverletzungen.

Reanimationsmaßnahmen bei dem 29-Jährigen blieben erfolglos. Der Tatverdächtige kam in Polizeigewahrsam. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Berlin nahmen Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt auf.