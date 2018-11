Panorama

Kind aus Duisburg entdeckt: Totes Baby in Kleidercontainer abgelegt

Beim Sortieren von Altkleidern entdecken Mitarbeiter im polnischen Kielce eine Babyleiche. Die Ermittler finden heraus, dass das Kind aus Duisburg stammt. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen. Möglicherweise benötigt die Mutter des Kindes akute Hilfe.

In Polen ist ein aus Duisburg stammendes totes Baby gefunden worden. Das kleine Mädchen wurde bereits am 17. November beim Sortieren von Altkleidern in Kielce entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Duisburg mitteilte. Polizisten aus Duisburg und Polen arbeiteten mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler, die dem Mädchen den Namen "Mia" gaben, wurde der tote Säugling zwischen dem 31. Oktober und dem 8. November in einem Altkleidercontainer der Wirtschaftsbetriebe in Duisburg abgelegt. Nach Angaben des Online-Portals "Der Westen" soll die Leiche bei der Abholung des Containers nicht endeckt worden sein. Deshalb wurde das Mädchen erst rund 1170 Kilometer weiter im Südostens Polen bei der Sortierung der Kleidung gefunden.

Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, denen in den vergangenen Monaten eine Frau oder ein Mädchen mit einer möglichen Schwangerschaft oder verändertem Verhalten etwa bei Sport oder sozialen Kontakten aufgefallen ist. Sie setzen Leichen-Spürhunde an allen Altkleidercontainern in Duisburg ein, um mögliche Hinweise zu sichern.

Die Mutter des toten Babys befinde sich "sicherlich in einer Ausnahmesituation" und brauche womöglich Hilfe. Das Duisburger Kriminalkommissariat 11 bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0203-28 04 50 8 zu melden.

Quelle: n-tv.de