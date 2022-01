Die Omikron-Variante wütet in den USA und lässt die täglichen Neuinfektionen auf einen neuen Höchststand steigen. Erstmals überschreiten die registrierten Fallzahlen die Marke von einer Million. Die Kurve verläuft "fast senkrecht", sagt der Virologe Fauci.

Die USA haben erstmals mehr als eine Million Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert und damit einen neuen weltweiten Höchstwert erreicht. Das geht aus den Daten der "New York Times" (NYT) hervor. Bereits am Sonntag hatte der prominente US-Virologe Anthony Fauci gesagt, die Kurve der Neuinfektionen in den USA verlaufe derzeit "fast senkrecht".

Für Montag meldete die NYT 1.003.043 neue registrierte Corona-Fälle. Das sind rund 484.000 mehr Ansteckungen als noch am Vortag. Die Zahl der nachgewiesenen Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus stieg um 1643 auf insgesamt 826.063.

Etwa 100.000 Patienten liegen in den USA derzeit auf Intensivstationen. 71 Prozent der Einwohner des Landes ab zwölf Jahren sind vollständig geimpft, 84 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten.

In den USA breitet sich derzeit ebenso wie in Europa die besonders ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus in rasantem Tempo aus. Die hohe Zahl der Infizierten oder als Kontaktperson unter Quarantäne stehenden Mitarbeiter führt schon seit Tagen zu massiven Ausfällen im US-Flugverkehr.