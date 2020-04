Auch am Gründonnerstag sind die neuen Todeszahlen in den USA "entsetzlich", sagt Präsident Trump. Dennoch wähnt er sein Land auf direktem Weg aus der Coronavirus-Krise. Ein Grund für seinen Optimismus sei "das beste Test-System der Welt".

Die Pandemie-Lage in den USA ist weiter dramatisch. Am Gründonnerstag starben 1783 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Epidemie in den Vereinigten Staaten stieg damit auf 16.5013. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern wurden den Angaben zufolge nun bereits rund 462.135 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen.

US-Präsident Donald Trump sieht sein Land derweil auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Krise. "Ich bin ziemlich sicher, dass wir auf dem Gipfel des Hügels sind. Und jetzt gehen wir herunter. In einigen Fällen haben wir diesen Prozess schon begonnen", sagte Trump im Weißen Haus. Er zeigte sich optimistisch, dass weniger Menschen in der Krise sterben könnten als mindestens erwartet worden waren. Er sprach von einem Niveau, das niedriger liegen könnte als 100.000. "Wir haben entsetzliche Zahlen", sagte Trump zugleich.

Auch Vize-Präsident Mike Pence sprach von einer "schwierigen" und "herzzerreißenden Woche", in der sich die USA gerade befänden. An drei Tagen in Folge sind nun fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben. "Das sind keine Zahlen, das sind Leben", sagte Pence. Zugleich übte auch er sich in Optimismus. Demnach seien die Gebiete, die besonders von der Epidemie betroffen seien - wie New York, Louisiana und Detroit, dem Höhepunkt "nah". "Es gibt Anzeichen für Fortschritte. Und Hoffnung wird sichtbar", sagte Pence.

Nach Angaben von Trump haben die USA bereits mehr als zwei Millionen Menschen auf das Coronavirus getestet. Das sei ein wichtiger Meilenstein, sagte Trump. "Wir haben das beste Test-System in der ganzen Welt", lobte Trump die Politik seiner Regierung. Bis Montag vergangener Woche hatten die USA bereits rund eine Million Menschen getestet. Gouverneure einiger Bundesstaaten beklagen jedoch, dass es immer noch nicht genug Tests gebe.