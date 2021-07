Das Höhentief, das sich die letzten Tage über Teilen Westdeutschlands ausgetobt hat, ist inzwischen in Richtung Alpen weitergezogen und sorgt auch dort für katastrophale Szenen. Im österreichischen Hallein steht die Altstadt unter Wasser. Der Landkreis Berchtesgadener Land ruft den Katastrohenfall aus.

Häuser evakuiert, Erdrutsche, überflutete Straßen, voll gelaufene Keller - in Oberbayern ist die Feuerwehr nach starkem Regen seit Samstagabend im Dauereinsatz. Die Lage sei dramatisch, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Traunstein. Betroffen seien vor allem die Orte Berchtesgaden und Bischofswiesen im äußersten Südosten Bayerns. Dort schieße das Wasser aus den Bergen, gleichzeitig stiegen die Pegelstände des Flusses Ache an. Wegen abrutschender Hänge seien schon einzelne Häuser geräumt worden. Der Landkreis koordiniere ab sofort den Einsatz. Die Menschen in den Orten seien dazu aufgerufen worden, ihre Keller nicht mehr zu betreten.

"Es kommen ständig Notrufe rein", sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim. Im Landkreis Berchtesgadener Land seien sämtliche Feuerwehren gefordert. "Die Lage ist unübersichtlich", sagte der Sprecher. "Es regnet stark." Bundesstraßen seien überflutet oder wegen Murenabgängen gesperrt worden.

In Hallein bei Salzburg sind nach sintflutartigen Regenfällen am Nachmittag Teile der Innenstadt überflutet. Ein Bach hat sich zu einem reißenden Strom entwickelt, bestätigte die Polizei entsprechende Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren. "Die Situation ist sehr angespannt, teils dramatisch", sagte ein Polizeisprecher.

Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf Verletzte. Auf den Videos ist zu sehen, wie Autos von den Wassermassen mitgerissen werden. Der Bürgermeister der Stadt, Alexander Stangassinger , sprach gegenüber den "Salzburger Nachrichten" von einer "Katastrophe". Für Bürger, die ihre Wohnungen nicht erreichen können, wurde eine Notunterkunft in einer Schule eingerichtet. Schon zuvor hatte das Land Salzburg Zivilschutzalarm ausgerufen und die Bevölkerung aufgefordert in den Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich auch von den Dämmen der Fließgewässer fernzuhalten.

In Salzburg errichtete die Feuerwehr am Abend mobile Schutzvorrichtungen entlang der Salzach. Eder Einsatzstab der Stadt rechnet damit, dass der Fluss in den frühen Morgenstunden diue Warngrenze erreichen wird. Auch in anderen Teilen der österreichischen Alpen ist die Situation angespannt. So musste rund um Kitzbühel die Feuerwehr zahlreiche Keller leer pumpen.