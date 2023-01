In seinen gefalteten Händen hält der verstorbene emeritierte Papst einen Rosenkranz - neben ihm stehen ein geschmückter Christbaum und eine Krippe.

Nach dem Tod des früheren Papstes Benedikt XVI. veröffentlicht der Vatikan Fotos von dessen Leichnam. Derzeit liegt der Ex-Pontifex noch in der Kapelle des Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae. Am Montag soll er im Petersdom für die Öffentlichkeit aufgebahrt werden.

Der Heilige Stuhl hat nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. erste Fotos von dessen Leichnam veröffentlicht. Auf den Bildern aus der Kapelle des Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae ist er mit einem roten liturgischen Gewand und einer traditionellen Kopfbedeckung, einer Mitra, zu sehen.

In seinen gefalteten Händen hält Joseph Ratzinger - Benedikts bürgerlicher Name - einen Rosenkranz. Neben ihm vor dem Altar der Kapelle stehen ein geschmückter Christbaum und eine Krippe, wie auf den veröffentlichten Fotos außerdem zu sehen ist.

Benedikt XVI. war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorben. Am Montag soll er im Petersdom für die Öffentlichkeit aufgebahrt werden, bis er anschließend am Donnerstag, 5. Januar, beigesetzt wird.

Kondolenzbücher sollen in München ausgelegt werden

In Deutschland wurden das Auslegen von Kondolenzbüchern und ein Requiem im Münchner Liebfrauendom angekündigt. Papst Franziskus betete im Petersdom mit Blick auf das an Neujahr begangene Hochfest der Gottesmutter dafür, dass die Heilige Maria Benedikt XVI. "von dieser Welt zu Gott begleitet".

Später, als er sein Angelus-Gebet vor tausenden Menschen auf dem Petersplatz sprach, verneigte sich Franziskus in einer Schweigeminute zum Gedenken an den verstorbenen Pontifex. "Wir alle schließen uns einmütig mit einem Herz und einer Seele zusammen, um Gott für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche Dank zu sagen", sagte er.