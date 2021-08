Viele Strände in Italien weisen Mängel auf

Die Strand-Betriebe bieten in der Regel Liegen und auch Bewirtung an.

Die langen Strände Italiens erfreuen sich auch bei deutschen Urlaubern großer Beliebtheit. Landesweit kontrollieren die Behörden nun Badeanstalten - und stellen zahlreiche Mängel fest. Diese reichen von Missachtungen der Corona-Vorgaben bis zu unappetitlichen Entdeckungen.

Die italienische Polizei hat bei landesweiten Kontrollen von Badeanstalten am Meer und an Seen Hunderte Verstöße festgestellt. 21 mussten ihren Restaurant- und Barbetrieb wegen schwerer Hygienemängel einstellen, wie die Carabinieri mitteilten. Bei fast jeder dritten der insgesamt 886 Kontrollen entdeckten die Ermittler Unregelmäßigkeiten.

Sie überprüften nach eigenen Angaben auch die Einhaltung der Corona-Vorgaben, also zum Beispiel den Abstand der Sonnenschirme und -liegen, ob Desinfektionsmittel-Spender vorhanden waren und ob Schutzmasken getragen wurden.

Die Badeanstalten sind meist feste Bereiche am Strand, an denen man sich etwa eine Liege mit einem Sonnenschirm mieten kann. Oft gibt es dort auch Bewirtung. Die Polizei führte die Kontrollen zum Beginn der Urlaubszeit durch, wie es hieß. Sie entdeckten bei den Einsätzen auch falsch gekühlte Gerichte, die schon servierbereit waren. Laut Mitteilung beschlagnahmten sie 1,3 Tonnen an Nahrungsmitteln.

Italien gehört zu den beliebtesten Urlaubsländern. Im Jahr 2019 besuchten es rund 12,4 Millionen Gäste aus Deutschland. Durch die Corona-Krise sank die Zahl im Jahr 2020 auf etwa 5,3 Millionen. Derzeit ist Touristen die Einreise nur gestattet, wenn sie geimpft oder genesen sind beziehungsweise ein negatives Testergebnis vorweisen können.