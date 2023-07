Zuerst gibt es unzählige kleine Erdbeben, dann bricht nur 30 Kilometer von Reykjavik entfernt ein Vulkan aus. Laut Experten tritt Lava aus drei Spalten aus, noch stelle das aber keine Bedrohung dar. Doch es könnte ein Anzeichen für steigende vulkanische Aktivität auf Island sein.

In Island ist etwa 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik ein Vulkan ausgebrochen. Der Ausbruch habe am Nachmittag in einer Senke nördlich eines kleinen Berges namens Litli Hrutur begonnen, erklärte der isländische Wetterdienst. Von dort ziehe Rauch in Richtung Nordwesten. Damit ist die jetzige Eruption nur einige Kilometer vom Ort der letzten beiden Ausbrüche in den vergangenen zwei Jahren entfernt.

In den Online-Netzwerken veröffentlichte Aufnahmen zeigten eine große Rauchwolke, die vom Boden aufsteigt, sowie einen beträchtlichen Lavafluss. Nach Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur AFP war der Rauch von einer Straße aus zu sehen, die Reykjavik mit dem internationalen Flughafen verbindet. Autofahrer hielten an der Straße an, um Fotos zu machen.

"Es gibt drei Spalten, aus denen Lava im Grunde in alle Richtungen austritt", sagte Vulkanologie-Professor Thorvaldur Thordarson von der Universität Island. Es sei ein Ausbruch von geringer Intensität, der bislang keine große Bedrohung darstelle. Wenn die Eruption aber lange genug dauere, könne sie der Infrastruktur gefährlich werden. Die isländischen Behörden rieten davon ab, den schwer zugänglichen Ort des Ausbruchs aufzusuchen, bevor sie die Situation bewertet hätten.

Tausende kleine Erdbeben

In der vergangenen Woche war es in der Gegend um Reykjavik bereits zu Tausenden kleineren Erdbeben gekommen. Der Wetterdienst hatte daraufhin gewarnt, dass diese die Vorzeichen eines unmittelbar bevorstehenden Vulkanausbruchs sein könnten.

Island ist die größte und aktivste Vulkanregion Europas. Der rund 40 Kilometer von der Hauptstadt entfernt liegende Fagradalsfjall auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten Islands war bereits 2021 und 2022 ausgebrochen. Sechs Monate spie der Vulkan im Jahr 2021 seine Lava, 2022 dauerte der Ausbruch drei Wochen. In beiden Jahren zog das Schauspiel Hunderttausende Besucher an.

Die Ausbrüche wiederum könnten auf eine verstärkte vulkanische Aktivität in den kommenden Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten in der Region hindeuten. Bis März 2021 hatte die davor letzte vulkanische Aktivität auf Reykjanes acht Jahrhunderte zurückgelegen.