Weltkriegsbombe in Berlin entdeckt

In der Nähe des Roten Rathauses

In der Nähe des Roten Rathauses Weltkriegsbombe in Berlin entdeckt

In Köln wird ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Fast zeitgleich wird eine weitere Weltkriegsbombe in Berlin entdeckt, in der Nähe des Roten Rathauses. Sie soll noch heute entschärft werden. Auch der Fernsehturm muss evakuiert werden.

In der Nähe des Berliner Roten Rathauses ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei wurde die 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gegen 11.30 Uhr bei Bauarbeiten im Bezirk Mitte entdeckt. Der Fundort liegt demnach an der Ecke Grunerstraße/Jüdenstraße. Der Bereich sei bereits abgesperrt, hieß es weiter. Entschärfer der Kriminaltechnik seien vor Ort.

Die Bombe "muss noch heute entschärft werden", twitterte die Polizei weiter. Zunächst sollte nach Feuerwehrangaben ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet werden. Darin befänden sich unter anderem das Rote Rathaus, der Fernsehturm und Teile des historischen Nikolaiviertels. Auch die Senatsverwaltung für Inneres, Hotels und Wohnhäuser liegen in dem Gebiet.

Erst gegen Mittag war im Kölner Stadtteil Deutz eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Dabei kam es zu Beeinträchtigungen im Verkehr, auch auf dem Rhein. Die nahe Hohenzollernbrücke, ein Nadelöhr im Bahnverkehr, musste gesperrt werden. Gebäude in der Umgebung wurden evakuiert, darunter auch die Sendezentrale der Mediengruppe RTL. ntv sendete live vom gegenüberliegenden Ufer. Katja Burkard musste für die Moderation ihres Mittagsjournals "Punkt 12" kurzerhand nach Berlin umziehen.

Die Entwicklung in Köln können Sie noch einmal im Liveticker nachverfolgen.

Im Sperrkreis von 500 Metern lagen zudem weitere Wirtschaftsunternehmen, die Oper Köln und der Landschaftsverband Rheinland. Es waren aber nur 15 Anwohner betroffen. Um 11.53 Uhr meldeten die Sprengstoffexperten dann Entwarnung. Das Kölner Ordnungsamt war mit 79 Kräften im Einsatz, die Feuerwehr am gestrigen Abend mit sechs, die Polizei mit acht und die Wasserschutzpolizei ebenfalls mit acht Personen.

Blindgänger von Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs werden die Kampfmittelräumdienste in Nordrhein-Westfalen noch jahrzehntelang beschäftigen. Etwa die Hälfte der Luftattacken gegen Nazi-Deutschland konzentrierte sich auf das heutige NRW, wegen der damals überragenden industriellen Bedeutung des Ruhrgebiets, aber auch wegen der geografischen Nähe westdeutscher Städte zu England. Experten für Kampfmittelräumung gehen davon aus, dass sie bislang nur etwa ein Fünftel bis ein Sechstel dieser Blindgänger entfernt haben.