Notstand in Texas wegen "Hanna" Wirbelsturm "Douglas" erreicht Hawaii

Adrenalin: Surfer mit einer Welle, die Hurrikan "Douglas" am Laie Beach Park auf Hawaii auftürmt. (Bild vom 26. Juli).

Die Hawaii-Inseln werden nur selten von Hurrikanen erreicht, nun zieht "Douglas" dicht an ihnen entlang. Zudem trifft der erste Hurrikan des Atlantiks in dieser Saison in Texas auf die Küste. "Hanna" bringt schwere Regenfälle mit sich. Durch den Sturm fällt im Süden des US-Staats bei 250.000 Haushalten der Strom aus.

Der Hurrikan "Douglas" hat im Pazifik die Hawaii-Inseln erreicht. Nach Mitteilung des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA befand sich das Auge des Wirbelsturms am Sonntagabend (Ortszeit, Montagmorgen MESZ) 105 Kilometer ost-nordöstlich von Honolulu, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Hawaii. Mit Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde zog der Sturm langsam in west-nordwestliche Richtung weiter.

Corpus Christi, Texas: Hier wütete "Hanna". (Foto: AP)

Über größere Schäden wurde bislang noch nichts bekannt. Die Behörden hatten vor lebensgefährlichen und potenziell zerstörerischen Wellen, heftigen Regenfällen und gefährlichen Sturmfluten gewarnt. Auf der Insel Maui wurden die Menschen dazu aufgefordert, zu Hause Schutz zu suchen und Straßen möglichst zu meiden. Hawaii wird nur recht selten von Hurrikanen erreicht.

Benennung in alphabetischer Reihenfolge

Die Tropenstürme werden in alphabetischer Reihenfolge benannt, es gibt jedes Jahr jeweils separate Tabellen für den Atlantik und den Pazifik. "Douglas" ist damit der vierte Sturm dieses Jahres im Pazifikraum.

Auf der atlantischen Seite des amerikanischen Kontinents war der Sturm "Hanna" am Samstag im US-Staat Texas auf Land gestoßen. Er war der erste atlantische Sturm der Saison, der Hurrikan-Stärke erreichte. Am Sonntagabend (Ortszeit) hatte er sich über dem Nordosten Mexikos zu einem tropischen Tief mit Windgeschwindigkeiten von nur noch 45 km/h abgeschwächt. Der Wetterdienst warnte weiter vor heftigem Regen und Überflutungen.

Corona-Pandemie erschwert Helfern die Arbeit

"Hanna" hatte schwere Regenfälle mit sich gebracht. Der Sender CNN berichtete, im Süden von Texas sei infolge des Sturms bei mehr als 250.000 Haushalten der Strom ausgefallen. Gouverneur Greg Abbott hatte für zahlreiche Bezirke in Texas den Notstand ausgerufen. Die dort grassierende Corona-Pandemie erschwere die Arbeit der Helfer bei dem Sturm, sagte Abbott laut US-Medien.

Über dem Atlantik erwartete NOAA in diesem Jahr nach einer Vorhersage vom Mai eine überdurchschnittlich aktive Hurrikan-Saison. Von Juni bis Ende November sei mit bis zu zehn Hurrikanen zu rechnen, davon könnten bis zu sechs sehr starke Wirbelstürme werden, hatte die Behörde erklärt. Im Durchschnitt gibt es pro Jahr über dem Atlantik sechs Hurrikane, drei davon entwickeln sich zu Stürmen großer Stärke.