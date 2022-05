(Foto: via REUTERS)

Gegen 10 Uhr am Sonntagmorgen startet ein Flugzeug mit 22 Menschen an Bord aus dem nepalesischen Pokhara. Wenig später reißt der Kontakt ab. Jetzt finden Rettungskräfte des Militärs die Absturzstelle. In der Maschine befanden sich auch zwei Deutsche.

Das in Nepal vermisste Passagierflugzeug ist nach Angaben der Armee gefunden worden. Eine Suchmannschaft habe das Flugzeugwrack ausfindig gemacht, Verstärkung sei unterwegs, teilte Armeesprecher Narayan Silwal via Twitter mit. Auf einem Luftbild des Wracks sieht man Teile des Flugzeugs über den Berghang verstreut, die Hecknummer ist deutlich zu erkennen. Zum Schicksal der 22 Insassen, darunter auch zwei Deutsche, gibt es bislang keine Angaben.

Der Funkkontakt zu der Maschine war am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr kurz nach ihrem Start in der westlichen Stadt Pokhara abgebrochen. An Bord der DHC-6-300 Twin Otter waren neben den drei Besatzungsmitgliedern 19 Passagiere, darunter neben zwei Deutschen vier Inder.

Die Maschine der Fluggesellschaft Tara Air war auf dem Weg nach Jomsom, einem nur 20 Minuten von Nepals zweitgrößter Stadt Pokhara entfernten beliebten Ausgangspunkt für Bergwanderungen im Himalaya-Gebirge, als der Kontakt abriss. Nach Angaben der Flugaufsicht befand sich die Maschine zu dem Zeitpunkt über dem in gut 2870 Metern Höhe gelegenen Dorf Ghorepani.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es zu den vermissten Deutschen, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemühe sich "mit Hochdruck um Aufklärung" und stehe mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.

Die Luftfahrt in Nepal boomt seit Jahren und wird sowohl für Touristen als auch für den Gütertransport ausgebaut. Die Sicherheitsstandards sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen allerdings niedrig. Die Europäische Union hat alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt.

Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Das Wetter in Nepals Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen. Die Flugroute Pokhara-Jomsom gilt als eine der unfallträchtigsten Strecken in Nepal.