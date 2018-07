Panorama

Mindestens 50 Todesopfer: Zahl der Feuertoten bei Athen steigt

Am Morgen nach der Feuernacht entdecken Helfer bei Athen immer mehr verkohlte Leichen: In den verheerenden Waldbränden östlich der griechischen Hauptstadt kommen jüngsten Angaben zufolge mindestens 50 Menschen ums Leben.

Die außer Kontrolle geratenen Waldbrände nahe Athen haben jüngsten Angaben zufolge mindestens 50 Menschen das Leben gekostet. Nahe dem Ort Rafina hätten Einsatzkräfte weitere 26 Leichen entdeckt, berichteten Rot-Kreuz-Helfer und der Vizebürgermeister der Region Girgos Kokkolis. Zuvor waren nach Angaben des staatlichen griechischen Rundfunks bereits 24 Menschen gestorben.

Es gibt zudem mehr als 150 Verletzten. Viele Menschen schweben weiter in Lebensgefahr, wie das griechische Staatsradio (ERT) unter Berufung auf Rettungskräfte und Krankenhäuser der Hauptstadtregion am Morgen berichtete. Unter den Verletzten sollen sich auch mindestens 16 Kinder befinden.

Die Feuerwehr kämpft seit Wochenbeginn nahe der Hauptstadt gegen zahlreiche Brände. Vor allem in der Gegend um den Athener Vorort Mati sei es vielen Menschen nicht mehr gelungen, rechtzeitig zu fliehen, sagte der Regierungssprecher. Viele seien in ihren Häusern oder Autos von den Flammen eingeschlossen worden. Helfer stoßen in den von den Flammen verwüsteten Regionen immer wieder auf verkohlte Leichen.

Die schwersten Schäden entstanden anscheinend im Osten Athens in der Region der Hafenstadt Rafina. Deren Stadtteil Mati wurde fast vollständig zerstört. Die Vorortregion liegt rund 25 Kilometer nordöstlich des Athener Stadtzentrums an der Küste zur Ägäis. Es steht zu befürchten, dass die Zahl der Opfer weiter ansteigt. Unklar ist, wie viele Anwohner sich vor den Flammen an die Strände retten konnten.

Das Fernsehen zeigte Bilder von ganzen Straßenzügen mit völlig niedergebrannten Häusern. Mit dem ersten Tageslicht wurden massiv Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die letzten Brandherde zu löschen. "Wir hoffen, heute die Brände zu löschen", sagte ein Feuerwehrmann im Staatsfernsehen.

Auch Rettung per Touristen-Schlauchboot

Fischer, die Küstenwache und Urlauber mit Schlauchbooten konnten mehr als 700 Menschen in Sicherheit bringen, die an Stränden und felsigen Küstenabschnitten Zuflucht vor den Flammen gesucht hatten. Die meisten Brände wurden in der Nacht unter Kontrolle gebracht, nachdem die Winde nachgelassen hatten. Tausende Menschen übernachteten im Freien, in Autos und Sporthallen, wie das Staatsfernsehen berichtete. Der Schein der Flammen war in der Nacht weithin zu sehen.

Ein Teil der Flammen wütete in einem dicht mit Pinien bewaldeten Gebiet, in dem zahlreiche Ferienhäuser stehen. In der Vorortregion mussten auch zahlreiche Kinder-Zeltlager evakuiert werden. Strom, Telefon und Internet fielen in einigen Regionen aus. Wegen der starken Rauchbildung wurde die Bahnstrecke zwischen Athen und Korinth zeitweise gesperrt. Die ebenfalls vorübergehend gesperrte Autobahn zwischen Athen und Korinth konnte am Dienstagmorgen wieder geöffnet werden.

Im Großraum Athen leben rund vier Millionen Einwohner und damit mehr als ein Drittel aller griechischen Staatsbürger. Die griechische Regierung bat in einem offiziellen Ersuchen die EU-Partner um Hilfe. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras brach einen Besuch in Bosnien-Herzegovina vorzeitig ab und eilte nach Athen zurück.

Quelle: n-tv.de