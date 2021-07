Nach den schweren Regenfällen im Westen Deutschlands steigt die Zahl der Toten. Mindestens fünf Menschen kommen in der Eifel ums Leben, wo in einem Ort mehrere Häuser einstürzen. Der nordrhein-westfälische Landkreis Euskirchen vermeldet acht Tote. In weiteren Orten sterben Menschen in ihren überfluteten Kellern.

Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Im besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler in der Eifel, wo es zu Hausereinstürzen kam, starben mindestens fünf Menschen, wie aus einer Erklärung des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz hervorgeht. Der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen berichtet nach den Unwettern von acht Toten - noch ohne genauere Angaben zu den Gründen.

In Nordrhein-Westfalen kamen zwei Feuerwehrmänner im Einsatz in Altena und Werdohl ums Leben. In Köln entdeckten Feuerwehrleute in vollgelaufenen Kellern eine tote Frau und einen toten Mann. In Solingen und im Kreis Unna starben zwei Männer in überfluteten Kellern. In Rheinbach bei Bonn wurde eine tote Frau auf einer Straße entdeckt. Ein Zusammenhang mit den Unwettern ist laut Polizei wahrscheinlich.

Im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler waren nach schweren Regenfällen in der Nacht im Ort Schuld vier Häuser komplett und zwei weitere Häuser zur Hälfte weggespült worden. Bisher sind fünf Todesfälle in dem Landkreis bekannt. Ob diese mit den Hauseinstürzen in Verbindung stehen, war zunächst unklar. Die Toten wurden einem Polizeisprecher zufolge an verschiedenen Orten im Landkreis gefunden.

Mehrere Häuser in Schuld sind weiter einsturzgefährdet, Dutzenden Menschen werden noch vermisst. Die genaue Anzahl ist laut Polizei ungewiss. Einige der zunächst etwa 70 Fälle hätten sich zwischenzeitlich wohl aufgeklärt, sagte ein Sprecher am Donnerstagvormittag. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ließ über Twitter mitteilen: "Das Unwetter hat unser Land hart getroffen. Ich bange mit allen, die in Gefahr sind."

In dem Landkreis wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Menschen seien auf die Dächer ihrer Häuser geflüchtet und warteten dort auf die Rettungskräfte. Landrat Jürgen Pföhler rief die Menschen auf, möglichst zu Hause bleiben und "sich gegebenenfalls in höher gelegene Stockwerke" zu begeben. "Die Lage ist sehr ernst", sagte er. Es bestehe Lebensgefahr. Die Koblenzer Polizei beklagte indessen die Behinderung der Rettungsmaßnahmen durch Schaulustige und forderte per Twitter auf, die Rettungswege freizuhalten.

Auch im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen sind kamen nach ersten Erkenntnissen der Behörden mehrere Menschen ums Leben. "Derzeit sind uns acht Todesfälle bekannt", hieß es auf der Facebook-Seite des Kreises. Genauere Angaben - etwa weshalb genau die Menschen im Zusammenhang mit dem Unwetter starben - machte der Kreis zunächst nicht.

Im Märkischen Kreis kamen im Einsatz gegen die Auswirkungen der Unwetter bereits am Mittwoch zwei Feuerwehrleute ums Leben. Ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann wurde von den Wassermassen fortgerissen und ertrank. Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen. Er sei trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit.

In Solingen stürzte nach Polizeiangaben ein 82-Jähriger und geriet mit dem Kopf unter Wasser. Der Rentner sei später im Krankenhaus gestorben. Im Kreis Unna starb ein 77-Jähriger ebenfalls im unter Wasser stehenden Keller seines Wohnhauses. Auch in Rheinbach gab es laut Kölner Polizei einen Todesfall im Zusammenhang mit der Unwetterlage. Die Polizei in Bonn übernahm die Ermittlungen.

Laschet sagt Besuch bei CSU-Klausur ab

Vielerorts stehen jetzt aber erst einmal Aufräumarbeiten an. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will am Donnerstag die von Überflutungen besonders betroffene Ruhrgebietsstadt Hagen besuchen. Laschet sagte auch seinen bei der CSU-Klausur erwarteten Besuch ab. In Rheinland-Pfalz sollen im Kreis Vulkaneifel und in der Ortsgemeinde Kordel im Landkreis Trier-Saarburg die Schulen geschlossen bleiben. Kordel war am Donnerstagmorgen dem Kreissprecher zufolge nicht erreichbar. Mit Wasserfahrzeugen der Bundeswehr werde versucht, die Bewohner zu erreichen.

Nach der verheerenden Unwetter-Nacht mit bisweilen sintflutartigem Regen beruhigt sich die Gesamtwetterlage am heutigen Donnerstag zwar etwas, weitere Gewitter und Regenfälle sind aber sicher. Tief "Bernd" liegt weiter über Deutschland und verlagert seinen Schwerpunkt nach einem oft trockenen Start in den Tag vom Westen weiter ostwärts Richtung Landesmitte, inklusive der zentralen und östlichen Mittelgebirge. Dort drohen dann teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, wie die Experten von wetter.de prognostizieren.

Auch in Wuppertal sorgten heftige Regenfälle zu einem Anstieg der Wupper und so für überflutete Straßen. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, wurden einige Straßen auf der Talachse entlang der Wupper gesperrt. Anwohner wurden demnach aufgefordert, sich nicht in Kellergeschossen aufzuhalten, sondern sich in höher gelegene Wohnungen zu begeben.

In Wuppertal stehen ganze Straßenzüge unter Wasser. (Foto: dpa)

In Hückeswagen im Oberbergischen Kreis lief aufgrund der heftigen Regenfälle die Bevertalsperre über. Die Lage scheint allerdings nicht mehr ganz so angespannt wie noch in der Nacht. "Der Damm, der zu brechen drohte, ist soweit sicher", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. In dem Bereich rund um die Talsperre gebe es aber großflächige Überschwemmungen. Etwa 1500 Müssen in Hückeswagen ihre Wohnungen verlassen. "Bei den Evakuierungsmaßnahmen muss viel mit dem Boot gemacht werden, weil die Straßen nicht mehr befahrbar sind", sagte der Polizeisprecher.

An der Wuppertalsperre im Bergischen Land werde unterdessen das Wasser weiter abgelassen. Dort war ein unkontrollierter Überlauf befürchtet worden. Aus Sicherheitsgründen wurden die Anwohner der Wupper in Radevormwald bereits seit dem späten Abend aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen, auch mit Lautsprecherdurchsagen. Für Betroffene wurde eine Betreuungsstelle in einer Grundschule in Radevormwald eingerichtet.

Nach einem Kurzschluss muss in Leverkusen ein Krankenhaus komplett evakuiert werden. Betroffen seien 468 Menschen, teilte das Klinikum Leverkusen mit. Die Maßnahme sei mit der Feuerwehr abgesprochen. Alle Operationen, Termine und Eingriffe seien abgesagt.

Bahn rät, Reisen zu verschieben

Die Deutsche Bahn riet allen Bahnreisenden, Nordrhein-Westfalen weiträumig zu umfahren. "Bitte verschieben Sie Reisen von und nach NRW nach Möglichkeit auf die kommenden Tage", hieß es in einer Mitteilung. Am Mittwoch wurde auf zahlreichen Bahnlinien der Betrieb eingestellt. Die Bahn berichtete unter anderem von Verspätungen und Ausfällen von Zügen zwischen Köln und Düsseldorf sowie zwischen Köln und Wuppertal. Die Strecken zwischen Köln und Koblenz waren auf beiden Seiten des Rheins nicht befahrbar. ICE-Züge zwischen Frankfurt und Brüssel fuhren nur zwischen Frankfurt und Köln.

In Rheinland-Pfalz rief der Kreis Vulkaneifel nach starken Regenfällen und Überschwemmungen den Katastrophenfall aus. "Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind", sagte Landrätin Julia Gieseking am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben. "Ich appelliere an die Bevölkerung, dass alle zuhause bleiben und sich schützen vor den Wassermassen", sagte Gieseking.