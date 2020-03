In Deutschland gibt es die ersten beiden bestätigten Todesfälle wegen des Coronavirus. Es handele sich um eine Person in Heinsberg und eine in Essen, teilt das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium mit.

Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus gestorben. Es handele sich um eine Person in Heinsberg und eine weitere Person in Essen, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums. Der Kreis Heinsberg kündigte für 18.30 Uhr eine Pressekonferenz mit dem Landrat an.

In Essen gibt es einer Mitteilung der Stadt zufolge einen Todesfall nach einer Erkrankung mit dem Virus. Bei einer 89-jährigen Frau sei am 3. März das Virus festgestellt worden, nachdem diese in die Universitätsmedizin Essen eingeliefert wurde. Der Allgemeinzustand der Patientin sei zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme bereits stark eingeschränkt gewesen. Ihr gesundheitlicher Zustand habe sich weiter verschlechtert, gegen Mittag sei sie dann an einer Lungenentzündung in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Zuletzt lag die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Nordrhein-Westfalen bei 515. Das sind 31 mehr als am Vortag, wie aus den Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums hervorging. Die Behörden rechnen mit einem weiteren Anstieg.

Der erste bestätigte Fall in Nordrhein-Westfalen wurde am 25. Februar bekannt. Dann breitete sich das Virus weiter aus. Nachgewiesen wurde es zuerst bei einem 47-Jährigen Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg und seiner 46-jährigen Frau. Beide wurden in die Uniklinik Düsseldorf verlegt. Der Mann war zwischenzeitlich in einem sehr ernsten Zustand. Beide hatten zuvor eine Karnevalssitzung in ihrem Heimatort besucht. Die Ehefrau ist außerdem Erzieherin in einem örtlichen Kindergarten. Um das Virus einzudämmen, standen Hunderte Karnevalisten und ihre Familien vorübergehend und vorsorglich unter häuslicher Quarantäne, außerdem Kinder und Personal des betroffenen Kindergartens - insgesamt waren es rund 1000 Menschen.

Am Sonntag war erstmals ein deutscher Coronavirus-Toter gemeldet worden, ein Urlauber in Ägypten. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge handelt es sich um einen Hamburger Feuerwehrmann, der in Schleswig-Holstein gewohnt habe und seit Februar in Ägypten unterwegs gewesen sei. Laut dem "Hamburger Abendblatt" machte der 60-Jährige eine Nil-Kreuzfahrt mit seiner Frau.