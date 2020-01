Der Weg zur Schule endet für etwa 20 Kinder in Thüringen in einem schweren Verkehrsunfall: Ihr Schulbus kommt von der rutschigen Straße ab und stürzt einen Hang hinab. Zwei Kinder überleben den Unfall nicht.

In Thüringen sind bei einem schweren Schulbusunfall zwei Kinder ums Leben gekommen. Nach Informationen des MDR stürzte ein Bus in Berka vor dem Hainich bei Eisenach in einen mit Wasser gefüllten Graben. Laut Polizei saßen mehr als 20 Grundschulkinder in dem Bus, als dieser gegen 7.30 Uhr von der rutschigen Straße abkam. Dem MDR zufolge war die Sicht zum Zeitpunkt des Unfalls durch dichten Nebel eingeschränkt.

Laut MDR wurde ein Kind unter dem Bus eingeklemmt. 20 weitere Schüler und der Busfahrer wurden laut des Landratsamts des Wartburgkreises verletzt. In der Grundschule Berka wurde demnach ein Kriseninterventionszentrum eingerichtet, ein Notfallseelsorger kümmert sich vor Ort um die Betroffenen. Weitere Details zu dem Unfall soll es bei einer Pressekonferenz um 11.30 Uhr geben.

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigte sich bestürzt von dem Unglück. "Ich trauere mit den Eltern und den Angehörigen", schrieb der Linken-Politiker auf Twitter. Den Verletzten wünschte er eine schnelle Genesung. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter machte sich nach RTL-Informationen auf den Weg zu der betroffenen Grundschule, um dort Hilfe bei der Trauerbewältigung anzubieten. Der Innenminister des Landes, Georg Maier reist zum Unfallort. Er will dort nach Angaben der Landesregierung Soforthilfe veranlassen.

Auch in Oberbayern ereignete sich am Morgen ein Unfall mit einem Schulbus. Neun Kinder wurden dabei leicht bis mittelschwer verletzt und kamen in eine Klinik. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus kam am Donnerstagmorgen im Landkreis Traunstein aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.