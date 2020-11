Die zweite Corona-Welle schlägt in den österreichischen Pflege- und Altersheimen mit deutlich mehr Wucht zu als die erste. In den letzten 40 Tagen steigen die Sterblichkeitsraten dort stark an.

Die zweite Corona-Welle trifft in Österreich ganz besonders Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. In mehreren Bundesländern kamen zwischen 1. Oktober und 12. November mehr als 80 Prozent der an Covid-19 verstorbenen Menschen aus solchen Heimen, wie aus einer parlamentarischen Anfrage an das Gesundheitsministerium hervorgeht.

Insgesamt waren nach diesen Angaben seit Beginn der Pandemie bis zum 12. November 38 Prozent der Corona-Todesopfer Heimbewohner, insgesamt gut 600 Menschen. Die Hälfte von ihnen starb aber seit Anfang Oktober. Von den insgesamt etwa 1800 Toten in Österreich waren 1150 über 75 Jahre alt. "Es ist offensichtlich, dass mehr für Corona-Schutzmaßnahmen in den Pflegeheimen getan werden muss", forderte der Sprecher für Soziales der oppositionellen liberalen Neos, Gerald Loacker. Seine Partei hatte die parlamentarische Anfrage gestellt.

Unterbindung der Infektionsketten

Österreich ist wegen der zuletzt explodierenden Corona-Infektionszahlen seit Dienstag erneut im Lockdown. Bis zum 6. Dezember gelten für die neun Millionen Einwohner strikte Ausgangsbeschränkungen. Wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr ist das Verlassen von Haus und Wohnung nur in Ausnahmefällen erlaubt, etwa zum Einkaufen, für Arztbesuche oder zum Spazierengehen und Joggen. Geschäfte und Dienstleister bleiben zu - bis auf Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken. Schulen haben auf Fernunterricht umgestellt, bieten aber für Schülerinnen und Schüler, die nicht zu Hause bleiben konnten oder dort keine Laptops hatten, Betreuungsangebote an.

Die Regierung will Kontakte auf ein Minimum reduzieren, um Infektionsketten zu unterbrechen und die Krankenhäuser vor einer Überlastung zu bewahren. Am Mittwoch hatte Österreich 7776 Neuinfektionen verzeichnet und liegt damit insgesamt bei über 220.000 Ansteckungen. 113 Menschen waren allein an diesem Tag an oder mit Corona gestorben.