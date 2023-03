Das Atomkraftwerk in Saporischschja ist das größte in Europa.

Der ukrainische Energieminister spricht von einem "barbarischen, massiven Angriff": Neben Raketeneinschlägen in einigen ukrainischen Großstädten wird das AKW Saporischschja erneut von der regulären Stromversorgung abgeschnitten. Die Not-Dieselgeneratoren haben Kraftstoff für zehn Tage.

Infolge eines großflächigen russischen Raketenangriffs ist das Atomkraftwerk Saporischschja nach Angaben des ukrainischen Betreibers von der regulären Stromversorgung abgeschnitten worden. Die von russischen Truppen besetzte Anlage in der südlichen Stadt Enerhodar werde über Dieselgeneratoren notversorgt, teilte Enerhoatom auf Telegram mit. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage.

Es handele sich bereits um das sechste Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als einem Jahr, dass das Atomkraftwerk in den Notbetrieb gehen müsse, hieß es. Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko sprach auf Facebook von einem "barbarischen, massiven Angriff" der Russen.

Ein Sprecher des russischen Atomkraftwerkbetreibers Rosenergoatom bestätigte der Agentur Interfax die Abtrennung vom regulären Stromnetz. Zugleich warf er der ukrainischen Seite vor, die Versorgung ohne erkennbaren Grund gekappt zu haben.

Bereits knapp zwei Wochen zuvor hatte Artilleriefeuer in der Nähe des Atomkraftwerks die dortigen Experten der Internationalen Atomenergieaufsichtsbehörde alarmiert. Wegen der Angriffe wurde damals laut Mitteilung der IAEA die Notstromleitung zeitweise unterbrochen. Die Versorgung mit Strom ist für ein Kernkraftwerk essenziell, unter anderem für die Kühlung des nuklearen Materials.

Ausfall von Notstromgeneratoren könnte Fukushima-Szenario herbeiführen

Expertin Anna Veronika Wendland warnte bereits im vergangenen Jahr im Interview mit ntv.de: "Das schlimmste Szenario, das realistisch erscheint, ist die Abschneidung von der Stromversorgung. Wenn dann auch noch alle drei Notstromdiesel eines Blocks versagen würden und die Aggregate der Nachbarblöcke nicht aushelfen könnten, oder wenn den Notstromdieseln der Treibstoff ausginge, hätten wir am Ende dieser Ereigniskette ein Szenario wie in Fukushima. In Fukushima fiel die Notstromversorgung aus, weil Dieselgeneratoren und Schaltanlagen von einem Tsunami überflutet wurden. Es kam zu einem totalen Stromausfall, und die Anlagen konnten nicht mehr gekühlt werden. Wenn also am Ende alles versagt, haben wir einen Fukushima-Fall."

Neben Saporischschja waren seit den frühen Morgenstunden auch andere Landesteile mit Raketenschlägen überzogen worden, darunter auch die Hauptstadt Kiew. Die Regionen Odessa und Charkiw berichteten ebenfalls von Angriffen auf Energieanlagen und infolgedessen von Stromausfällen.