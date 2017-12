Politik

Machtkampf-Chaos beim Parteitag: AfD drängt Gauland an die Parteispitze

Beim AfD-Parteitag in Hannover gilt die Wahl von Jörg Meuthen und Georg Pazderski an die Parteispitze als ausgemacht. Dann scheitert Berlins Landeschef Pazderski in zwei Wahlgängen. Nun übernimmt Fraktionschef Alexander Gauland den Co-Vorsitz neben Meuthen.

Fraktionschef Alexander Gauland ist neuer Co-Vorsitzender der AfD. Beim Parteitag in Hannover wählten ihn die Delegierten am Abend mit 68 Prozent der Stimmen zum zweiten Parteichef. Gleichzeitig wurde Jörg Meuthen mit 72 Prozent an der AfD-Spitze bestätigt.

Der Wahl von Gauland war ein Streit um die Posten vorausgegangen: Der Fraktionschef im Bundestag trat nur an, nachdem die Wahl anderer Kandidaten gescheitert war.

Nach der reibungslosen Wahl Meuthens hatten sich der Berliner Landeschef Georg Pazderski und seine Kollegin aus Schleswig-Holstein, Doris von Sayn-Wittgenstein, zwei Kampfabstimmungen um den Co-Vorsitz geliefert. Da keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit auf sich vereinen konnte, wurde der Parteitag unterbrochen. Als Gauland in einem dritten Wahlgang antrat, zogen Pazderski und Sayn-Wittgenstein ihre Bewerbungen zurück.

Quelle: n-tv.de