Schwesigs SPD stürzt ab AfD legt auch in Umfrage in MV massiv zu Artikel anhören

Die AfD erzielt in Mecklenburg-Vorpommern ein hohes Umfrageergebnis. Bis zur nächsten Landtagswahl dauert es allerdings noch eine ganze Weile.

Auch im Nordosten kommt die AfD laut einer neuen Umfrage nun auf 32 Prozent. Ähnliche Werte erzielt sie zuvor bereits in drei anderen Bundesländern. Manuela Schwesigs SPD hingegen büßt deutlich ein, genau wie die FDP. CDU und Grüne gewinnen hinzu.

Die AfD erhält in Mecklenburg-Vorpommern derzeit den meisten Zuspruch. Aus einer Landtagswahl würde sie mit 32 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervorgehen, wie aus einer veröffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap für den Norddeutschen Rundfunk hervorgeht. Im Vergleich zur Landtagswahl 2021, als die AfD 16,7 Prozent erreichte, bedeutet der Wert fast eine Verdopplung.

Neben Brandenburg, Sachsen und Thüringen, wo im Herbst kommenden Jahres gewählt wird, ist Mecklenburg-Vorpommern das vierte Bundesland, in dem die AfD in Wahlumfragen aus den vergangenen Wochen vorn liegt - und in dem sie auf über 30 Prozent kommt. Folgende Umfrage-Ergebnisse konnte die Partei zuletzt erzielen:

Brandenburg: 32 Prozent (Brandenburg Trend des RBB)

Sachsen: 35 Prozent (INSA-Umfrage)

Thüringen: 32 Prozent (ebenfalls INSA)

Mecklenburg-Vorpommern: 32 Prozent (Infratest dimap)

Bayern: 17 Prozent (Civey)

Hessen: 17 Prozent (Infratest dimap)

Im bundesweiten Trendbarometer von RTL und ntv kam die AfD zuletzt auf 21 Prozent.

Nächste Landtagswahl erst in drei Jahren

Die nächste Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern steht im Herbst 2026 an. Laut der neuen Umfrage haben die Parteien der von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig geführten rot-roten Koalitionsregierung in Mecklenburg-Vorpommern aktuell keine Mehrheit.

Die SPD käme demnach bei einer Wahl auf 23 Prozent - nach 39,6 Prozent bei der Wahl 2021. Die Linke käme auf 8 Prozent - nach 9,9 Prozent 2021. Der CDU würden 18 Prozent der Wähler ihre Stimme geben - 2021 waren es 13,3 Prozent. Die Grünen verbesserten sich ebenfalls - von 6,3 Prozent 2021 auf nun 8 Prozent. Die FDP wäre der Umfrage zufolge mit 3 Prozent Zustimmung nicht mehr im Landtag vertreten. Bei der Landtagswahl 2021 erhielten die Liberalen 5,8 Prozent.