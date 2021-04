Bis zu 5000 Soldaten hat das deutsche Militär in Afghanistan seit 20 Jahren stationiert. Bis Mitte August will die Bundeswehr sich nun größtenteils zurückziehen. Die Einsatzkosten für die Mission belaufen sich bislang auf über 12 Milliarden Euro.

Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan hat in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten mehr als 12 Milliarden Euro gekostet. Das geht laut Medienberichten aus einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Von 2001 bis 2020 lagen demnach die "einsatzbedingten Zusatzausgaben" bei 12,156 Milliarden Euro.

Am höchsten waren sie in den Jahren 2010 bis 2012 mit jeweils mehr einer Milliarde Euro. Diese drei Jahre waren die gefährlichste Zeit des Einsatzes, als zeitweise mehr als 5000 deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert waren und sich Gefechte mit den aufständischen Taliban lieferten. Die Linken-Politikerin Heike Hänsel sagte der ARD, die Ausgaben für den Einsatz seien "eine politische und moralische Bankrotterklärung".

Die Nato hatte am Mittwoch entschieden, bis zum 1. Mai den Abzug aus Afghanistan einzuleiten. Zuvor hatten sich die USA als größter Truppensteller auf den 11. September als Abzugstermin festgelegt - den 20. Jahrestag der Terroranschläge des islamistischen Netzwerks Al-Kaida in den USA. Die Bundeswehr soll schon bis Mitte August abgezogen werden. Deutschland stellt mit derzeit 1100 Soldaten nach den USA das zweitgrößte Kontingent in der etwa 10.000 Soldaten starken Nato-Truppe.

Zivile Unterstützung geht weiter

Neben den Einsatzkosten gibt die Bundesregierung jedes Jahr auch mehrere hundert Millionen für humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe und Wiederaufbau in Afghanistan aus. Diese Unterstützung soll auch nach dem Abzug der Bundeswehr fortgesetzt werden. Auf einer Geberkonferenz im November 2020 sagte Deutschland fürs kommende Jahr bis zu 430 Millionen Euro an ziviler Unterstützung zu. "Wir stehen auch in Zukunft als entwicklungspolitischer Partner an der Seite Afghanistans", sagte Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU der "Augsburger Allgemeinen".

Die bisherige Hilfe bezeichnete er als Erfolg. "Gemeinsam haben wir in Afghanistan in den vergangenen zwei Jahrzehnten große Fortschritte etwa im Gesundheits- und Schulwesen gemacht." Die Lebenserwartung sei seit 2001 um neun Jahre gestiegen, das Pro-Kopf-Einkommen habe sich vervierfacht und die Zahl der Kinder, die zur Schule gehen können, habe sich verzwölffacht.

Mit deutschen Hilfsmitteln wurden laut Antwort des Auswärtigen Amts bisher 1440 Kilometer Straßen und 2390 Meter Brücken in Afghanistan neu gebaut oder erneuert. 293 Schulen seien neu errichtet und 120 saniert worden. Zudem seien 51 Krankenhäuser gebaut und 34 erneuert worden.