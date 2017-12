Politik

Fürchten um das eigene Leben: Akademiker fliehen mit Schleuser aus Türkei

Nach dem Putschversuch in der Türkei 2016 setzen sich viele Militärs nach Griechenland ab. Doch auch zahlreiche Zivilpersonen fühlen sich mittlerweile in dem Land nicht mehr frei und sicher. Kosten legale Wege zu viel Zeit, wenden sie sich an Schlepper.

Eine Gruppe türkischer Staatsbürger hat am Samstag in Griechenland politisches Asyl beantragt. Die 32 Türken sowie ein mutmaßlicher Schleuser hatten am Freitag von der Türkei aus zur nur wenige Kilometer entfernten griechischen Inselgruppe Inousses übergesetzt. Sie sollen nach Informationen des griechischen Fernsehsenders Skai am Samstag der Staatsanwaltschaft der Ägäisinsel Chios überstellt werden.

Bei den Flüchtlingen handelt es sich nach Polizeiangaben um Studenten, Lehrer, Ärzte sowie eine Familie mit vier minderjährigen Kindern. Sie alle hätten angegeben, ihr Leben sei im "unfreien Regime" der Türkei in Gefahr.

Doch der Umgang mit den politischen Flüchtlingen aus der Türkei erfolgt in Griechenland längst nicht immer zu deren Gunsten. So berichtet die Onlinepräsenz der Zeitung "Le monde diplomatique" von illegalen Rückführungen politisch unliebsamer Personen aus Griechenland in die Türkei.

Für Griechenland stellen die türkische Flüchtlinge eine diplomatische Herausforderung dar, jeder Asylantrag kann ein langes juristisches Nachspiel bedeuten. So streitet Ankara nach wie vor mit Athen um die Auslieferung von acht Militärs, die im Juli 2016 während des gescheiterten Militärputsches in der Türkei mit einem Hubschrauber nach Griechenland geflohen waren. Der höchste griechische Gerichtshof hatte den Auslieferungsantrag Ankaras im Mai dieses Jahres abgewiesen.

Quelle: n-tv.de