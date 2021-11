Besonders alte Menschen sind in der Pandemie gefährdet. Daher soll die Impfpflicht auch für Pflegepersonal in Seniorenheimen gelten.

Auch in der vierten Welle zeigt sich, dass Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen verheerende Folgen haben können. Die künftigen Koalitionäre von SPD, FDP und Grünen haben sich daher auf eine teilweise Impfpflicht geeinigt. Sie soll aber nicht Teil des Infektionsschutzgesetzes sein.

Die möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP sind nach Angaben von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt einig über die Einführung einer Impfpflicht in bestimmten Bereichen. "Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten et cetera. Wir werden das auf den Weg bringen", sagte Göring-Eckardt in Berlin.

Auf Nachfrage bestätigte sie, dass die Mitglieder der angestrebten Ampel-Koalition sich in dieser Frage einig seien. Der Vorstoß sei aber nicht Bestandteil der Reform des Infektionsschutzgesetzes, die diese Woche beschlossen werden soll, sondern eines separaten Gesetzgebungsverfahrens, erklärte Göring-Eckardt.

Zudem haben sich die Parteien auf eine deutliche Verschärfung bei der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen sollen nun grundsätzlich auch Kontaktbeschränkungen angeordnet werden können, wie aus einer Vereinbarung von Vertretern der drei Fraktionen hervorgeht. Dabei geht es um Ungeimpfte, wie Grünen-Chef Robert Habeck zuvor bereits in der ARD angedeutet hatte. Zudem sollen Ungeimpfte ohne negativen Test keine Busse und Bahnen mehr benutzen dürfen - unabhängig von der weiter geltenden Maskenpflicht. Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr soll künftig eine 3G-Regel gelten: "Wer ein öffentliches Verkehrsmittel nutzt, muss dann entweder geimpft, genesen oder getestet sein."

Corona-Gipfel soll gemeinsames Zeichen setzen

Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt betonte zudem, dass auch mit der Verschärfung die Geschäfte in Deutschland offen bleiben sollen. "Wir müssen keine Läden schließen, das sagen uns auch die Virologen", sagte sie. Auch die Restaurants sollten offen bleiben, soweit sie genügend Plätze mit entsprechenden Hygiene-Konzepten zur Verfügung stellen können. Bei den Bars könne es hingegen zu Schließungen kommen. Dort dürften sich nur so viele Menschen aufhalten, wie das unter den Bedingungen der Pandemie möglich sei.

Bei der Umsetzung der geplanten 3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln solle es keine ständigen Kontrollen an den Türen von Bussen und Bahnen geben. Vielmehr solle es im Rahmen von Fahrscheinkontrollen mit abgefragt werden. Es soll dabei auch Bußgelder geben. Geklärt werden müsse noch, wie die Regelung in den Schulbussen umgesetzt werden soll. "Die Schulkinder sollten nicht zu Hause bleiben müssen, weil sie nicht in den Bus dürfen." Nach Göring-Eckardts Worten soll es zudem eine 2G-Regel für die Ausübung von Sport in Innenräumen geben.

Von dem für Donnerstag geplanten Bund-Länder-Gipfel solle das "gemeinsame Zeichen" ausgehen, "2G und 2G-Plus deutschlandweit zu verabreden", sagte Göring-Eckardt weiter. "Diese Möglichkeit schaffen wir im Gesetz." Dann sollten die Länder sie auch anwenden. Die "Ampel" lege jetzt etwas vor, was der Wirklichkeit und der Dramatik der Lage, aber auch dem Rat von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entspreche.