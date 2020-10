Wieder wird Frankreich zum Ziel eines islamistischen Anschlags. In Nizza tötet ein Angreifer drei Menschen. In weiteren Orten kann die Polizei möglicherweise ähnliche Taten verhindern. Staatschef Macron stockt den Anti-Terroreinsatz deutlich auf.

Frankreich wird von einem offenbar islamistischen Anschlag erschüttert. Bei dem Angriff in der Küstenstadt Nizza verloren drei Menschen ihr Leben. Zudem gab es weitere Vorfälle im Land, bei denen aber keine Passanten verletzt wurden. So erschoss die Polizei in der Nähe der südfranzösischen Stadt Avignon einen Angreifer, bevor dieser Menschen verletzten konnte. In Lyon, ebenfalls im Süden des Landes, nahm die Polizei im Stadtzentrum einen mit einem Messer bewaffneten Mann fest. Der Angriff und die weiteren Vorfälle ereigneten sich drei Tage vor Allerheiligen und zum Mawlid-Fest, an dem Muslime in vielen Ländern die Geburt des Propheten Mohammed feiern.

Nach dem Nizza-Anschlag riefen die Behörden landesweit die höchste Terrorwarnstufe aus. Staatschef Emmanuel Macron sprach mit Blick auf Nizza von einem "islamistischen Terroranschlag". Frankreich sei angegriffen worden. Er kündigte einen verstärkten Schutz von Kirchen und Schulen an. Der schon länger laufende inländische Anti-Terroreinsatz "Sentinelle" des Militärs solle von bisher 3000 auf nun 7000 Soldaten aufgestockt werden. Am morgigen Freitag soll das Sicherheitskabinett tagen.

In der Mittelmeer-Stadt war am Vormittag zuvor ein Angreifer in der Basilika Notre-Dame eingedrungen. Er tötete den Küster und schnitt einer Frau mit einem Messer die Kehle durch. Polizeikreisen zufolge wurde sie enthauptet. Eine weitere Frau konnte sich zunächst in eine Bar flüchten, wo sie aber ihren Verletzungen erlag.

Laut Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi rief der Täter mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß), bevor ihn die Polizei mit Schüssen verletzte und festnahm. Der Mann soll 25 Jahre alt sein und sich "Brahim" nennen. Frankreichs Regierungschef Jean Castex sprach von einer feigen und barbarischen Tat.

Der neuerliche Messerangriff ereignete sich kurz vor Inkrafttreten des neuen Corona-Lockdowns in Frankreich in der Nacht zum Freitag. In der Innenstadt von Nizza waren zum Tatzeitpunkt zahlreiche Menschen zum Einkaufen unterwegs. "Alle sind weggerannt, es fielen Schüsse", erzählte ein Kellner, der in einer Bar nahe Notre-Dame arbeitet. Der verletzte Täter wurde nach Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht.

In Lyon hatten Zeugen die Polizei benachrichtigt, wie Polizeikreise mitteilten. Der festgenommene Mann sei den Sicherheitsdiensten bekannt, hieß es. Es gab zunächst keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit der tödlichen Attacke in Nizza.

Die Zeitung "Le Parisien" berichtete außerdem von einer Festnahme in Sartrouville in der Nähe von Paris. Der Mann soll seinem Vater anvertraut haben, nach der Attacke in Nizza einen Anschlag verüben zu wollen, und habe ein Messer dabei gehabt, so die Zeitung weiter. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

In der Nähe von Avignon hatte ein Mann im Ort Montfavet mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht,wie die Polizei mitteilte. Die Polizei habe den Mann erschossen. Der Hörfunksender "Europe 1" meldete, der Angreifer habe "Allahu akbar" gerufen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

Ebenfalls am heutigen Donnerstag griff ein Mann am französischen Konsulat in Dschidda in Saudi-Arabien einen Sicherheitsbeamten an und verletzte ihn leicht. Der Angreifer sei um die 40 Jahre alt und habe den Wächter mit einem "scharfen Werkzeug" angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Die französische Botschaft in Riad sprach von einer Messerattacke. Der verletzte Wachmann sei bei einer Sicherheitsfirma angestellt, erklärte die Botschaft, ohne dessen Staatsangehörigkeit zu nennen. Saudische Sicherheitskräfte hätten den Täter unmittelbar nach dem Angriff überwältigt.

International sorgte der Angriff in Nizza vielfach für Entsetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich "tief erschüttert über die grausamen Morde in einer Kirche". Ähnlich äußerten sich Vertreter der EU, der Nato und vieler europäischer Länder. Papst Franziskus erklärte: "Terrorismus und Gewalt dürfen niemals akzeptiert werden." Auch die Türkei verurteilte nach tagelangen diplomatischen Spannungen mit Frankreich den "grausamen" Angriff. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Macron noch zu Wochenbeginn beschuldigt, eine "Hasskampagne" gegen den Islam zu führen.

Zuletzt war es in mehreren muslimischen Ländern zu Protesten gegen Frankreich gekommen. Zuvor hatte Macron Mohammed-Karikaturen im Namen der Meinungsfreiheit verteidigt, nachdem ein mutmaßlicher Islamist bei Paris einen Lehrer enthauptet hatte. Dieser hatte die Karikaturen im Unterricht gezeigt.

Die katholische Kirche Frankreichs erklärte, Christen dürften in dem Konflikt mit Muslimen nicht "zum symbolischen Schlachtopfer werden". In ganz Frankreich läuteten um 15 Uhr die Glocken im Gedenken an die Opfer. Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, äußerte sich entsetzt.

Die Tat erinnert viele Franzosen an das blutige Attentat von Nizza vor vier Jahren, bei dem ein Islamist am französischen Nationalfeiertag mit einem Lastwagen in die Menschenmenge raste und 86 Menschen tötete. Dieser Anschlag diente dem Tunesier Anis Amri als Vorbild, der auf einem Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 zwölf Menschen mit einem Lkw tötete.