Belgien ersetzt seine F-16-Jets. Für die Ukraine seien diese jedoch zu alt, heißt es. Ministerpräsident De Croo will eine Lieferung an Kiew dennoch prüfen, zum Beispiel für Ausbildungszwecke. Seine Verteidigungsministerin hatte zuvor schon davon gesprochen, Kiew zwei Kampfflugzeuge zu überlassen.

Belgien erwägt, der Ukraine Kampfjets vom Typ F-16 zu überlassen. Er habe das Verteidigungsministerium gebeten, zu prüfen, "welchen Nutzen unsere F-16 in der Ukraine haben könnten", sagte Ministerpräsident Alexander De Croo dem belgischen Sender VRT am Rande der UN-Generalversammlung in New York. "Wir müssen alle Optionen in Betracht ziehen."

Belgien ersetzt seine F-16-Jets durch F-35-Kampfflugzeuge. Nach Ansicht des Verteidigungsministeriums sind die F-16 für die Ukraine zu alt für Kampfeinsätze. De Croo merkt allerdings an, die Flugzeuge könnten womöglich durchaus noch brauchbar sein, etwa bei der Ausbildung von Piloten.

Die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder schrieb bereits vor rund einer Woche auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter): "2024 werden zwei F-16 mit technischem Personal nach Dänemark entsandt und tragen so zur Ausbildung ukrainischer Piloten und Techniker bei." Zudem bilde man Piloten sowohl in Dänemark als auch in Belgien aus.

Einsatz im Kampf wohl im Frühjahr

Brüssel gehört laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft bislang nicht zu den größten Unterstützern der Ukraine seit dem Angriff durch Russland. Unter den 41 Geberländern rangiert Belgien bei der zugesagten militärischen Hilfe bislang auf Platz 20.

Der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte im August, er halte den Einsatz westlicher F-16-Kampfjets bereits ab dem kommenden Frühjahr für wahrscheinlich. Dänemark, die Niederlande und Norwegen haben bereits F-16-Zusagen gemacht. Die drei Länder hatten in den vergangenen Monaten erklärt, dass sie die Kampfjets liefern werden, sobald die ukrainische Luftwaffe bereit ist, die Maschinen einzusetzen.

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sollen aus Dänemark 19 und aus den Niederlanden 42 Flugzeuge kommen. Oslo sprach zudem im August von fünf bis zehn Kampfflugzeugen.