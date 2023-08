Nach monatelangem Ringen gibt es aus Dänemark und den Niederlanden die ersten Zusagen für F-16-Lieferungen an die Ukraine. Nun zieht mit Norwegen ein dritter Staat nach. Zuvor hat zudem Griechenland die Ausbildung von Piloten angeboten.

Als drittes europäisches Land will Norwegen F-16-Kampfjets an die Ukraine liefern. Regierungschef Jonas Gahr bestätigte bei einem Überraschungsbesuch in Kiew anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages entsprechende Medienberichte. Zu "gegebener Zeit" würden weitere Einzelheiten über die Anzahl der Kampfjets und den Zeitrahmen der Lieferung mitgeteilt, erklärte Gahr.

Der norwegischen Nachrichtenagentur NTB berichtete mit Verweis auf Regierungschef Gahr, Oslo wolle Kiew zwischen fünf und zehn F-16-Jets zur Verfügung stellen. Auf Anfrage wollte dessen Büro den Bericht nicht bestätigen. Neben der Lieferung der F-16-Kampfjets sagte Norwegen der Ukraine zudem die Unterstützung mit Iris-T-Flugabwehrsystemen, Minenräumgeräten sowie ein Hilfspaket in Höhe von 1,5 Milliarden Norwegischen Kronen (130 Millionen Euro) zum Kauf von Gas und Strom für den Winter zu.

Nach Dänemark und den Niederlanden ist Norwegen bereits das dritte Land, das F-16-Kampfjets an die Ukraine liefern will. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sollen aus Dänemark 19 und aus den Niederlanden 42 Flugzeuge kommen. Die US-Regierung will den beiden Ländern eine schnelle Weitergabe der Flugzeuge ermöglichen und die Anträge auf Genehmigung beschleunigen, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten und Techniker abgeschlossen sei, bestätigte kürzlich ein Sprecher.

Griechenland hatte Selenskyj zudem angeboten, ukrainische Piloten an den F-16-Jets auszubilden. "Wir brauchen die Unterstützung Griechenlands bei der Vorbereitung unserer Piloten für die Flieger F-16", sagte er nach einem Gespräch mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Die Ukraine hatte Anfang Juni eine große Gegenoffensive gestartet, um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Zuletzt hatte Kiew Schwierigkeiten beim Vorrücken gegen die russischen Einheiten eingeräumt.