Soldaten-Training in Deutschland Ausbildungsmission für Ukrainer startet bald

Ukrainische Soldaten sollen alsbald eine Gefechtsausbildung für Kompanien in Deutschland erhalten.

Rund 15.000 ukrainische Soldaten sollen in der EU ausgebildet werden, um sich künftig noch besser gegen Russland verteidigen zu können. Das Training in Deutschland wird umgehend starten, versichert Verteidigungsministerin Lambrecht. Sie kündigt zudem ein weiteres Projekt zur Unterstützung an.

Deutschland wird unmittelbar mit der von der Europäischen Union beschlossenen Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen. "Es geht jetzt sehr, sehr schnell los", sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht vor Beratungen der EU-Ressortchefs in Brüssel. Geplant sei, bis Juni nächsten Jahres 5000 Soldaten in unterschiedlichen Fähigkeiten zu trainieren.

Lambrecht kündigte zugleich an, dass Deutschland in der Slowakei ein Instandsetzungszentrum einrichten werde, um an die Ukraine gelieferte Waffen schnell reparieren zu können. Darauf habe sie sich mit ihrem slowakischen Kollegen verständigt. Der Fokus liege hierbei etwa auf der Panzerhaubitze 2000 und Mehrfachraketenwerfern. Auch dieses Projekt könne "sofort losgehen", sagte Lambrecht.

Die EU-Außenminister hatten die gemeinsame Ausbildungsmission am Montag auf den Weg gebracht. Die Pläne für den Einsatz sehen vor, dass zunächst etwa 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Die EU will damit mithelfen, dass sich die ukrainischen Truppen künftig noch besser als bislang gegen die Angreifer aus Russland verteidigen können.

Die Bundeswehr plant im Rahmen der EU-Mission eine Gefechtsausbildung für Kompanien und Taktikübungen für einen Brigadestab und die untergeordneten Bataillonsstäbe. Zudem soll es ein Training für Trainer, Sanitätsausbildungen und Waffensystemschulungen in enger Kooperation mit der Industrie geben. Bei den Einsatzplanungen hat die Bundesregierung nach Angaben aus EU-Kreisen zugesagt, die Besetzung von 80 Dienstposten für die Mission sicherzustellen. Die Bundeswehr stellt zudem das multinationale Kommando für die spezialisierte Ausbildung. Zum Kommandeur wurde von der EU bereits der Drei-Sterne-General Andreas Marlow ernannt.