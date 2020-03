Corona-Krise in der Hauptstadt

Die Hauptstadt fährt das öffentliche Leben weiter herunter. In Berlin sollen ab kommender Woche Kneipen, Clubs und Bars schließen. Restaurants sollen aber geöffnet bleiben.

In Berlin werden wegen der Coronavirus-Ausbreitung ab Mitte nächster Woche alle Clubs, Bars und Kneipen geschlossen. In der Gastronomie wolle man aber den Bereich aufrechterhalten, der mit einem Essensangebot der Versorgung diene, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am späten Nachmittag. Auch Restaurants dürfen mit bestimmten Auflagen wie Abstandsregeln vorerst geöffnet bleiben. Die rechtlichen Grundlagen für diesen Schritt sollen demnach am Dienstag beschlossen werden.

Ob die Schließungen dann unmittelbar oder erst am Mittwoch gelten sollten, war zunächst nicht klar. Die Maßnahmen sollen vorerst bis zum 20. April gelten. In diesem Zeitraum will der Berliner Senat laut Müller prüfen, wie diese Maßnahmen "gegriffen" haben.

Zuerst hatte "Berliner Morgenpost" von der Corona-Zwangspause berichtet. Der Senat habe sich auf Anraten der Amtsärzte darauf verständigt, die Lokale zu schließen, heißt es. Demnach ist die Ansteckungsgefahr dort besonders groß, wo Menschen eng zusammenstehen, tanzen und es laut ist.

Schulschließungen ab Montag

Müller appellierte an die Bürger, sich verantwortungsvoll zu verhalten. "Ich bitte alle Berliner um Verständnis. Es geht um Ihre Sicherheit und Ihre Gesundheit", sagte der Regierungschef der Hauptstadt. "Wir können von der medizinischen Seite keine schnelle Hilfe versprechen. Deshalb müssen wir die Begegnungen in der Stadt auf das absolute Mindestmaß reduzieren. Jeder wird Einschränkungen fühlen. Aber diese Phase ist sehr wichtig. Ich bitte um Solidarität, insbesondere älteren Menschen gegenüber."​

Am Morgen hatte Müller bereits mitgeteilt, dass die Berliner Schulen und Kitas angesichts der steigenden Zahlen von Infizierten von nächster Woche an geschlossen bleiben. Den Anfang machen am Montag zunächst die Oberstufenzentren. Ab Dienstag werden auch die allgemeinbildenden Schulen bis zum Ende der Osterferien geschlossen.

"Aus diesem Grund finden ab sofort auch keine Schülerfahrten, Exkursionen oder sonstige schulische Veranstaltungen statt", heißt es in einem Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung an die Berliner Schulleitungen. Darin werden die Schulleiter außerdem aufgefordert, sicherzustellen, dass die "Schülerinnen und Schüler zu den Prüfungsterminen in ihrer jeweiligen Schule" erscheinen.