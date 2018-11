Politik

Mord an Khashoggi: Berlin stoppt Rüstungsexporte nach Riad

Die Bundesregierung zieht Konsequenzen aus der kaltblütigen Ermordung des regierungskritischen Journalisten Khashoggi im Istanbuler Konsulat: Deutschland beendet mit sofortiger Wirkung alle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien.

Als Reaktion auf die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat die Bundesregierung Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien komplett gestoppt. Das Wirtschaftsministerium gab bekannt, dass damit ab sofort auch keine Waffen oder andere Rüstungsgüter mehr nach Saudi-Arabien ausgeliefert würden, deren Export bereits genehmigt wurde. Zuvor hatte die Bundesregierung wegen der Tötung Khashoggis 18 saudische Staatsangehörige mit Einreisesperren belegt.

Bisher hatte die Bundesregierung lediglich von neuen Exportgenehmigungen abgesehen und angekündigt, den Umgang mit bereits erteilten Genehmigungen zu prüfen. Diese Prüfung ist nun offensichtlich abgeschlossen.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums erklärte, dass die Bundesregierung "auf die Inhaber von gültigen Einzelgenehmigungen hinwirkt mit dem Ergebnis, dass es derzeit keine Ausfuhren von Deutschland nach Saudi-Arabien gibt". Die Ausfuhren würden mit "unterschiedlichen Instrumenten" unterbunden, zu denen er aus verfassungsrechtlichen Gründen aber nichts sagen könne, wie er auf Nachfrage ergänzte.

Werft-Arbeitsplätze in Gefahr

Wie viele bereits genehmigte Exporte betroffen sind, ist nicht bekannt. Vor allem dürfte der Schritt die Wolgaster Lürssen-Werft treffen, die noch die Lieferung von 20 Patrouillenbooten nach Saudi-Arabien in den Orderbüchern hat. Nach dpa-Informationen sind erst zwei der Boote fertig und ihre Ausfuhr genehmigt. Der Bau von acht weiteren Schiffen hat auf der Werft in Mecklenburg-Vorpommern bereits begonnen. An dem Auftrag hängen 300 Arbeitsplätze.

Wie lange der Exportstopp gelten wird, ist unklar. Die Bundesregierung hatte angekündigt, auch andere EU-Staaten von einem solchen Schritt überzeugen zu wollen - bisher ohne Erfolg. Der französische Präsident Emmanuel Macron wies den deutschen Vorstoß schroff zurück.

Quelle: n-tv.de