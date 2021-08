Vor dem endgültigen Truppenabzug hält US-Präsident Biden es für "sehr wahrscheinlich", dass es noch einen Anschlag geben wird. Die Lage am Kabuler Flughafen bleibe extrem gefährlich. Zudem kündigte er weitere Vergeltungsangriffe an. Derweil sind die Taliban dabei, eine Regierung aufzustellen.

Nach dem verheerenden Selbstmordattentat am Kabuler Flughafen könnte nach Einschätzung der USA ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen. "Die Lage vor Ort ist nach wie vor extrem gefährlich, und die Gefahr von Terroranschlägen auf den Flughafen bleibt hoch", erklärte US-Präsident Joe Biden. Nach Einschätzung der Armeeführung sei "ein Anschlag in den nächsten 24 bis 36 Stunden sehr wahrscheinlich". Das Militär sei angewiesen, alle möglichen Schritte zu unternehmen, um die Soldatinnen und Soldaten zu schützen.

Bei dem Anschlag am Donnerstag waren Dutzende Zivilisten sowie 13 US-Soldaten am Kabuler Flughafen getötet worden. Ranghohe Vertreter der ehemaligen afghanischen Regierung sagten, es seien mehr als hundert Menschen getötet worden. Einige Medien berichteten sogar von rund 170 Toten.

Biden kündigte weitere Vergeltungsangriffe auf den regionalen Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) an, der den Anschlag am Donnerstag für sich reklamiert hatte. Bei einem Drohnenangriff der USA am Samstagmorgen waren nach Angaben des Pentagon zwei ranghohe Mitglieder der Miliz Islamischer Staat Provinz Chorasan (IS-K) getötet worden. Dies sei "nicht der letzte" Angriff auf diejenigen gewesen, die verantwortlich seien für den Anschlag "auf unsere Truppen und unschuldige Zivilisten in Kabul", sagte der US-Präsident.

Taliban wollen Kabinett bekannt geben

Mit dem bevorstehenden Ende der US-Evakuierungen bereiten sich die radikal-islamischen Taliban auf den Aufbau einer Regierung in Afghanistan vor. In den nächsten Tagen wollten sie das vollständige Kabinett bekannt geben, sagte ein Taliban-Sprecher. Die Vertreter von wichtigen Behörden wie dem Gesundheits- und Bildungsministerium sowie der Zentralbank seien bereits ernannt worden. Zudem gehe man davon aus, dass die Turbulenzen der heimischen Währung bald enden dürften.

Die Taliban verurteilten den US-Vergeltungsschlag gegen den IS als einen "klaren Angriff auf afghanisches Gebiet". Jedoch baten sie dem Sprecher zufolge die USA und andere westliche Länder, diplomatische Beziehungen auch nach dem Abzug ihrer Soldaten aufrechtzuerhalten.

Die USA haben zuvor die letzte Phase ihres Rückzugs aus Afghanistan eingeleitet, die am Dienstag abgeschlossen werden soll. Soldaten hätten mit dem Abzug vom Flughafen Kabul begonnen, sagt ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Mit dem Abzug wird auch der Einsatz zur Evakuierung von westlichen Staatsbürgern und früheren afghanischen Mitarbeitern und deren Familien enden.