Bidens Team plant Siegesrede Biden zieht in Georgia an Trump vorbei Von Sebastian Huld

Amerika schläft jetzt, könnte aber mit einem neuen Staatsoberhaupt wach werden. Hält der aktuelle Trend weiter an, entscheidet Joe Biden Pennsylvania und Georgia für sich. Dabei würde ihm schon einer der Bundesstaaten reichen, um 46. Präsident der USA zu werden. Donald Trump tobt.

Auch in der Nacht geht in den USA die Auszählung der verbliebenen, hauptsächlich per Briefwahl eingereichten Wählerstimmen weiter. Im Bundesstaat Georgia liegt Joe Biden erstmals vorne und auch aus Pennsylvania werden weiter neue Zahlen hochgeladen, die überwiegend an den Demokraten gehen. Derweil soll es aus den ebenfalls umkämpften Staaten Nevada und Arizona erst am Freitag (Ortszeit) neue Ergebnisse geben. Der große Unterschied: In Georgia und Pennsylvania ist das Rennen knapp und alles deutet darauf, dass Biden dort gewinnt. In Arizona und Nevada hingegen hat Biden bereits eine einigermaßen komfortable Führung und es zeichnet sich kein Trend ab, dass er diesen Vorsprung noch verliert.

So überrascht es nicht, dass Bidens Team die Vorbereitungen für die Siegesrede ihres Kandidaten vorantreibt. Das berichtet zumindest die "Washington Times" aus Bidens Wohnort Wilmington im Bundesstaat Delaware. Schließlich läuft momentan alles auf Biden hinaus, wie folgende Übersicht zeigt.

Joe Biden braucht für die Präsidentschaft:

einen Sieg in Pennsylvania

oder:

zwei Siege in den vier Staaten Arizona, North Carolina, Nevada und Georgia.

Donald Trump braucht für die Präsidentschaft

einen Sieg in Pennsylvania

und:

drei Siege in den vier Staaten Arizona, North Carolina, Nevada und Georgia.

Pennsylvania schien am Freitagmorgen Biden zuzufallen, auch wenn Trump dort Stand 10.00 Uhr deutscher Zeit noch mit rund 18.200 Stimmen führte. Denn von den nach CNN-Angaben mehr als 160.000 noch nicht ausgezählten Briefwahlen scheint die deutliche Mehrheit für Biden gestimmt zu haben. Es wird erwartet, dass Pennsylvania noch am Freitag genug Stimmen ausgezählt bekommt, um einen Sieger auszurufen.

Georgia ist die große positive Überraschung aus Sicht des Biden-Lagers. Stand 10.30 Uhr deutscher Zeit ist der Demokrat mit mehr als 900 Stimmen an Trump vorbeigezogen. Von den mehreren Tausend noch auszuzählenden Briefwahlstimmen werden die meisten wohl für Biden gezählt werden. Eine unbekannte Größe sind die Briefwahlstimmen von Soldaten im Auslandseinsatz. Diese sollen bis Freitagabend eingehen und könnten womöglich das Zünglein an der Waage sein.

Arizona war von Associated Press und Fox News bereits Biden zugerechnet worden, bevor es dort noch einmal unerwartet knapp wurde. Beobachter in den US-Medien gehen davon aus, dass Bidens Vorsprung von 42.000 Stimmen von Trump aber nicht mehr eingeholt werden kann. Allerdings stimmen in Arizona laut "New York Times" traditionell viele eingeschriebene Republikaner per Briefwahl ab, weshalb der Anteil der Trump-Wähler unter den noch nicht ausgezählten Briefwahlstimmen höher sein könnte als in anderen Bundesstaaten.

Nevada galt als sicherer Bundesstaat für Biden, weshalb eine Führung von 11.400 Stimmen erstaunlich knapp scheint. Allerdings zeichnete sich bei der Auszählung der Briefwahlstimmen am Donnerstag kein starker Trend für Trump ab, sodass er noch weiter aufholen könnte. Der bevölkerungsreiche, den Demokraten zuneigende Bezirk Clark County, wo auch Las Vegas gelegen ist, will am Freitagabend deutscher Zeit neue Auszählungsergebnisse liefern.

North Carolina ist der einzige einigermaßen sichere Bundesstaat für Trump, der noch keinem Kandidaten zugerechnet worden ist. Beobachter gehen davon aus, dass Trump seinen Vorsprung von 77.000 Stimmen übers Ziel bringen wird.

Dass das Rennen um die Präsidentschaft derart zugunsten von Biden umgeschlagen ist, gilt gemeinhin auch als Erklärung für die wüsten Beschuldigungen Trumps, der von illegalen Stimmen spricht, wenn es um die Briefwahlstimmen geht. Der Amtsinhaber, der kein Geheimnis darum macht, ein schlechter Verlierer zu sein, sieht offenbar seine Felle davonschwimmen.