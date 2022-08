Die Klausurtagung begann am Dienstag und endete am Mittwochvormittag.

Die Ampel-Streitereien der vergangenen Wochen sollen vorbei sein: Zwischen SPD und Grünen ist wieder Harmonie angesagt. Zugleich beschließen die drei Parteien neue Entlastungen - unter anderem steuerfreie Einmalzahlungen an Gering- und Mittelverdiener.

Die Bundesregierung arbeitet nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz an einem "präzisen, maßgeschneiderten" Paket zur weiteren Entlastung der Menschen angesichts der hohen Energiepreise. Die Arbeit daran werde die Regierung bald abschließen, sagte Scholz zum Abschluss der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg bei Berlin.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kündigte verschiedene Maßnahmen an, um die hohen Energiepreise wieder zu drosseln. Dazu sei es erforderlich, einen senkenden Effekt aus dem Markt heraus zu generieren. Bundesfinanzminister Christian Lindner stellte ein "wuchtiges Paket" zur Entlastung der Bürger in Aussicht. Details wollten die drei aber auch auf wiederholte Nachfrage nicht nennen, noch nicht.

Scholz freute sich, dass die Verhandlungen zum Entlastungspaket bislang ohne Nachtsitzungen und ohne Durchstechereien abliefen. "Dass Sie davon nicht so viel mitbekommen haben, macht mich persönlich professionell stolz", sagte Scholz. Wie ntv aus Kreisen der Bundesregierung erfuhr, plant die Koalition steuerfreie Einmalzahlungen an Gering- und Mittelverdiener. Diese "Inflationsprämie" soll zwischen 800 und 1500 Euro liegen. Außerdem soll das Wohngeld um eine Heizkomponente ergänzt und damit erhöht werden.

Habeck lobt Scholz

Zusätzlich soll es einen einmaligen Kinderzuschlag geben. Eine Einmalzahlung soll auch an Hartz-IV-Empfänger, an Rentnerinnen und Rentner sowie an Studierende gehen, die keine Steuern zahlen. Wie von der SPD-Fraktion gefordert, soll zudem ein EU-weiter Industriestrompreis geprüft werden. Auch das Kurzarbeitergeld soll über den September hinaus verlängert werden.

Lindner sagte, er sehe im Haushalt für 2022 noch Spielräume für Entlastungen der Bürger im einstelligen Milliardenbereich. Das gehe unter anderem auf die Steuereinnahmen zurück, die stärker sprudeln als erwartet. 2023 werde der Spielraum dann noch größer sein, weil hier schon Vorsorge getroffen worden sei. Insgesamt soll sich das Volumen des Pakets auf 30 Milliarden bis 40 Milliarden Euro summieren.

Vor der Klausur auf Schloss Meseberg hatte sich der Ton in der Koalition deutlich verschärft. Neu daran war, dass vor allem SPD und Grüne sich gegenseitig Vorwürfe machten. Damit soll nun offenbar Schluss sein: Habeck sagte, er wolle unterstreichen, "wie gut es ist, dass Olaf Scholz diese Regierung führt".