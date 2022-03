Er denke jeden Morgen, alles sei nur ein schlechter Traum, berichtet Vitali Klitschko dem Münchner Stadtrat aus der Ukraine. Doch die harte Realität sehe anders aus: Russland "vernichtet die Zivilbevölkerung". Kiews Bürgermeister richtet auch einen Appell an Deutschland.

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat den russischen Angriff auf sein Land als Völkermord bezeichnet. "Das ist ein Genozid", sagte der 50 Jahre alte ehemalige Profiboxer in einer Live-Schalte mit dem Stadtrat der Kiewer Partnerstadt München. "Die vernichten die Zivilbevölkerung, die vernichten unser Land."

Seine Stadt werde mit Raketen beschossen, die "in einem Radius von 500 Metern jedes menschliche Leben" töteten, sagte Klitschko. Das sei kein Angriff auf das Militär, sondern auf die Bevölkerung. Wie viele Ukrainer bislang gestorben seien, könne er nicht sagen: "Wir können die Leichen nicht zählen."

Jeden Morgen, bevor er die Augen öffne, glaube er kurz, "dass es ein schlechter Traum war". "Das ist alles ein Alptraum, was passiert." Doch: "Ich mache meine Augen auf und sehe: Es ist eine harte Realität, sehr harte Realität." Er rief Deutschland auf, Wirtschaftsbeziehungen zu Russland einzustellen, auch wenn das schwierig sei. "Russland investiert jeden Euro, jeden Cent, in seine Armee."

Bereits gestern betonte Klitschko den Durchhaltewillen der ukrainischen Hauptstadt. "Im schlimmsten Fall werden wir sterben, aber wir werden uns niemals ergeben", sagte er in einer Video-Ansprache vor dem Europarat. "Als Bürgermeister von Kiew verspreche ich euch eines: Die Russen werden niemals in Kiew einmarschieren", so der 50-Jährige. Die Stadt sei auf schwere Kämpfe vorbereitet.