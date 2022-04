In Mariupol soll die Opferzahl unter Zivilisten immens sein. Auch in der Hafenstadt liegen Leichen auf den Straßen. Nach ukrainischen Angaben sollen russische Truppen sie teils verbrennen, um Kriegsverbrechen zu vertuschen.

Nach den Massakern von Butscha werden russischen Soldaten Kriegsverbrechen vorgeworfen. In Mariupol könnten die Kremltruppen dem vorbeugen, indem sie Leichen von Zivilisten einfach verbrennen. So behauptet es der Bürgermeister der Hafenstadt. Die Opferzahl könnte in die Zehntausende gehen.

Der Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat Russland vorgeworfen, zur Vertuschung von Kriegsverbrechen Leichen in mobilen Krematorien zu verbrennen. Mit dieser Praxis sollten Spuren verwischt werden, teilte die Stadtverwaltung im Nachrichtenkanal Telegram mit. Russische Truppen haben bereits einen Großteil der Stadt besetzt.

"Das ist ein neues Auschwitz und Majdanek", wurde Bürgermeister Wadym Bojtschenko in der Mitteilung mit Verweis auf die deutschen Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg zitiert. Die Welt müsse die "Putinschen Unmenschen" bestrafen. Die "Schmutzarbeit" solle dabei von örtlichen Unterstützern der Russen verrichtet werden. Meldungen aus Mariupol können seit Wochen nicht unabhängig überprüft werden.

Die geflüchtete Stadtverwaltung hatte bereits vergangene Woche die Zahl der getöteten Zivilisten in der umkämpften Stadt am Asowschen Meer auf etwa 5000 geschätzt. Derzeit gehe sie angesichts der Zerstörungen von Zehntausenden Toten aus. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges lebten in Mariupol rund 440.000 Einwohner. Nach Schätzungen sollen sich jetzt noch 100.000 bis 160.000 Menschen in der Stadt aufhalten.

Besatzer inszenieren Wahl eines Bürgermeisters

Am Vortag tauchten auf Telegram zudem Videos auf, in denen russische und tschetschenische Truppen in den bereits von ihnen besetzten Gebieten Mariupols einen neuen Bürgermeister wählen lassen wollten. Etwa Hundert Menschen saßen in einem Saal und sollten in einer inszenierten Wahl ein neues Oberhaupt der Stadt wählen, obwohl der Bürgermeister noch in Amt und Würden ist.

Bereits in der Vergangenheit hatten ukrainische Behörden und Medien mehrmals berichtet, russische Einheiten nutzten mobile Krematorien. Damals hieß es, diese würden eingesetzt, um die Leichen eigener Soldaten zu verbrennen. Dadurch sollten die Zahlen getöteter Truppen vertuscht werden. Auch dafür gab es bisher keine Bestätigung. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 24. Februar den Angriff auf den Nachbarn Ukraine befohlen. Die UN haben bisher mehr als 1500 getötete Zivilisten gezählt, gehen aber wie Kiew von weitaus höheren Opferzahlen aus.