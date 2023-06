Bei der Verteidigung des russischen Überfalls kommt es für die Ukraine auch auf die Luftverteidigung an. Die Bundeswehr will dabei helfen: In diesem Jahr sollen weitere Gepard-Panzer geliefert werden sowie zusätzliche IRIS-T-Systeme.

Deutschland will der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland bis Jahresende 45 weitere Gepard-Flugabwehrpanzer zur Verfügung stellen. Das kündigte der Leiter des Lagezentrums Ukraine im Verteidigungsministerium, Brigadegeneral Christian Freuding, in der "Welt am Sonntag" an. 34 Gepard seien geliefert, 15 weitere würden in den kommenden Wochen dazukommen. "Darüber hinaus wollen wir gegen Ende des Jahres in Zusammenarbeit mit den USA nochmals weitere bis zu 30 Gepard-Panzer liefern", sagte Freuding.

Der General sieht in der Flugabwehr eine zentrale Schwachstelle der aktuellen Gegenoffensive der ukrainischen Armee. "Wir tun, was wir können. Aber hat die Ukraine trotz alldem genügend Luftverteidigung und Flugabwehr? Klares Nein!", sagte Freuding. Neben den Gepard-Panzern sollen die Luftverteidigungssysteme IRIS-T SLM die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken. Diese haben laut Freuding Trefferquoten von "nahezu 100 Prozent". Zwei davon habe man bereits geliefert. "Zwei weitere werden noch in diesem Jahr folgen, vier weitere dann 2024", sagte der General.

Freuding hat im Rahmen von Umstrukturierungen im Wehrressort die Leitung eines neuen Planungs- und Führungsstabes übernommen. Der Planungsstab sei ein Instrument der Zeitenwende "und mitverantwortlich dafür, dass wir am Ende des Tages einsatzbereite, kriegstaugliche Streitkräfte haben", sagte Freuding der Zeitung. Auch die Lehre aus dem Krieg in der Ukraine laute "in einem Satz zusammengefasst: Wir brauchen einsatzbereite, kriegstaugliche Streitkräfte."

Der General nannte für seine Arbeit drei Prioritäten. "Wir brauchen Vollausstattung mit modernem Material in unseren Verbänden, um ausbilden und trainieren zu können und einsatzfähig zu werden. Das ist Kern der glaubwürdigen Abschreckung." Zweitens brauche die Bundeswehr "Personal, qualifiziert, gut trainiert, durchhaltefähig". Und schließlich gehe es um "eine funktionierende moderne Infrastruktur, moderne Kasernen, die es uns ermöglichen, dass wir unseren Auftrag erfüllen können, dass wir Panzer dort warten, wo Panzer gewartet werden müssen, dass wir üben können, wo geübt werden muss." Eine Dienstpflicht zur Personalgewinnung lehnte Freuding ab. Die Bundeswehr müsse sich dem Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt stellen.