Die Kür des neuen CDU-Chefs verzögert sich weiter. Bei den Beratungen der Parteispitze schlägt die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer eine Corona-bedingte Verschiebung des für Dezember geplanten Bundesparteitages ins kommende Jahr vor.

Der für den 4. Dezember geplante CDU-Bundesparteitag in Stuttgart soll verschoben werden. Darauf hat sich das Partei-Präsidium auf Vorschlag der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer einstimmig geeinigt, teilte Präsidiumsmitglied Mike Mohring auf Twitter mit. Im Rahmen der Jahresauftaktklausur des CDU-Vorstandes am 16. Januar soll demnach entschieden werden, ob und wann im Frühjahr 2021 ein Präsenzparteitag mit 1001 Delegierten zur Wahl eines neuen Vorsitzenden möglich oder eine Briefwahl nötig ist.

Eine endgültige Entscheidung muss der Bundesvorstand treffen, der am Vormittag tagt. Die Zustimmung des Gremiums gilt allerdings als Formsache. Ein Präsenzparteitag sei die bevorzugte Variante der Präsidiumsmitglieder und der Parteivorsitzenden, hieß es weiter. Sollte die Pandemie-Situation so sein, dass auf absehbare Zeit kein Präsenz-Parteitag möglich sei, solle über die Möglichkeit einer Briefwahl oder andere Alternativen entschieden werden, wurde in den Teilnehmerkreisen weiter betont. Bei einer Briefwahl müssten alle Vorstandsmitglieder gewählt werden.

Laschets stärkster Gegenkandidat Friedrich Merz hatte am Sonntag bei Beratungen der engsten Parteiführung mit den drei aussichtsreichsten Bewerbern gefordert, die Führungsfrage noch in diesem Jahr zu klären. Neben NRW-Ministerpräsident Laschet und Ex-Unionsfraktionschef Merz bewirbt sich auch der Außenexperte Norbert Röttgen um den Vorsitz. Laschet gehört der engsten Führungsspitze an, Merz und Röttgen sind dort nicht vertreten.

Grundsätzlich gilt: Wer neuer CDU-Chef wird, hat auch den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur der Union. Kanzlerin Angela Merkel äußerte sich nach diesen Informationen im CDU-Präsidium zunächst nicht zum Parteitagstermin. Von ihr ist aber bekannt, dass sie einen Präsenzparteitag mit 1001 Delegierten in Stuttgart Anfang Dezember angesichts der drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen für nicht verantwortlich eingeschätzt hat.

2021 wird ein Superwahljahr mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im Herbst. Schon am 14. März stehen die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an.