(Foto: via REUTERS)

Der neue britische Außenminister ist in Kiew. Dieses erste Reiseziel sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen, sagt David Cameron. In der Ukraine lässt Präsident Selenskyj durchklingen, dass ihm der zunehmende Fokus auf Israel nicht behage. Dies helfe nicht.

Bei seiner ersten Auslandsreise seit seiner Ernennung zum britischen Außenminister hat David Cameron dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew weitere militärische Unterstützung zugesichert. "Ich habe mir gewünscht, dass dies mein erster Besuch wird", sagte Cameron laut einem von der ukrainischen Präsidentschaft veröffentlichten Video von dem Treffen.

Damit wolle er zeigen, dass London der Ukraine "weiterhin die moralische, diplomatische, wirtschaftliche, aber vor allem die militärische Unterstützung geben" werde, die diese "nicht nur in diesem und nächstem Jahr" benötigen werde, sondern "solange wie nötig", sagte Cameron bei dem Treffen mit Selenskyj.

Selenskyj dankte Cameron für den Besuch in der Ukraine, während sich die internationale Aufmerksamkeit derzeit vor allem auf den Krieg im Nahen Osten zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas richte. Die Welt blicke derzeit "nicht auf die Lage auf unserem Schlachtfeld in der Ukraine", sagte Selenskyj dem Video zufolge. Eine geteilte Aufmerksamkeit "hilft nicht", fügte er hinzu.

Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums nahm Cameron in Kiew an Gesprächen über Rüstung, Waffenproduktion und die Sicherheit im Schwarzen Meer teil. Selenskyj erklärte im Onlinedienst Telegram, es sei in den Gesprächen mit der britischen Delegation um die Lieferung von "Waffen für die Front, die Verstärkung der Luftverteidigung, den Schutz unserer Bevölkerung und unserer wichtigen Infrastruktur" gegangen.

Großbritannien ist seit dem russischen Einmarsch vor fast 21 Monaten einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Cameron, der von 2010 bis 2016 britischer Premierminister war, war erst am Montag im Zuge einer Regierungsumbildung überraschend zum neuen Außenminister berufen worden.