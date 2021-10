SPD, FDP und Grüne haben sich auf ein umfangreiches Papier für eine mögliche gemeinsame Regierung geeinigt. Zahlreiche Eckpunkte sind darin bereits festgezurrt. In der Einleitung des Papiers schreiben SPD, Grüne und FDP: "Wir sind eine Konstellation, die drei Parteien mit unterschiedlichen Traditionen und unterschiedlichen Sichtweisen zu einem innovativen Bündnis zusammenbringen kann. Wir können einen Beitrag leisten, politische Frontstellungen aufzuweichen und neue politische Kreativität zu entfachen."

So könnte eine Ampel-Koalition "einen neuen gesellschaftlichen Aufbruch auf Höhe der Zeit" schaffen. "Als Fortschrittskoalition können wir die Weichen für ein Jahrzehnt der sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen, digitalen und gesellschaftlichen Erneuerung stellen."

Die wichtigsten Punkte:

Mindestlohn

Die Ampel-Parteien wollen im Falle einer Regierungsbildung den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Dies soll "im ersten Jahr in einer einmaligen Anpassung" geschehen. "Im Anschluss daran wird die Mindestlohnkommission über die etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden."

Kohleausstieg

Er soll früher als 2038 kommen. Wann genau, wird nicht gesagt. Aber "idealerweise" soll er auf 2030 vorgezogen werden.

Steuern

Steuererhöhungen soll es nicht geben. Eine Ampel-Koalition wird demnach "keine neuen Substanzsteuern einführen" und Steuern wie zum Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen. Auch eine Vermögenssteuer wird es nicht geben.

Hartz IV

Das bisherige Hartz IV soll transformiert werden. An die Stelle von Hartz IV soll ein "Bürgergeld" treten. In diesem fallen dann mehrere Sozialleistungen zusammen. Das "Bürgergeld" solle "die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein; es soll Hilfen zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen".

Schuldenbremse

Sie bleibt. Ihre Pläne wollen die drei Parteien unter Berücksichtigung der Schuldenbremse umsetzen. "Wir werden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur", heißt es in dem Papier.

Klimaschutz

Eine zentrale Rolle kommt dem Klimaschutz zu: "Wir sehen es als unsere zentrale gemeinsame Aufgabe, Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen, so wie es der Pariser Klimavertrag und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorgeben."

Windenergie

Zwei Prozent der Landfläche sollen für das Aufstellen von Windanlagen ausgewiesen werden. Auf See sollen weitere Flächen hinzukommen.

Aus für den Verbrennermotor

Zu den angepeilten Klimaschutz-Maßnahmen zählt neben dem früheren Kohleausstieg auch das Aus für den Verbrennermotor: "Gemäß den Vorschlägen der EU-Kommission hieße das im Verkehrsbereich, dass in Europa 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden - entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus."

Rente

Das Mindestrentenniveau von 48 Prozent soll gesichert werden: "Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben."

Tempolimit

Ein allgemeines Tempolimit von 130 auf Deutschlands Autobahnen wird es nicht geben. Grünen-Chef Robert Habeck sagte dazu: "Das Tempolimit konnten wir nicht durchsetzen."

Kinderrechte

Sie sollen im Laufe der nächsten Legislaturperiode im Grundgesetz verankert werden.



Energiekosten

Die EEG-Umlage zur Finanzierung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien soll "so schnell wie möglich" abgeschafft werden.