Alle Daten, alle Fakten Die Wahl in Großbritannien im Überblick

Historische Wahlnacht in Großbritannien: Die Wahllokale sind geschlossen, die Auszählung läuft. Kann Johnson die Briten in den wenigen Wochen in den Brexit führen? Erste Prognosen deuten eine überraschend klare Mehrheit für die Konservativen an.

Bei der Parlamentswahl in Großbritannien haben die Briten offenbar endgültig die Weichen für den von Boris Johnson versprochenen raschen EU-Austritt gestellt. Der amtierende Premier Johnson wollte die vorgezogene Neuwahl kurz vor Jahresende nutzen, um sich im britischen Unterhaus endlich eine stabile Mehrheit für das von ihm angestrebten Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union zu verschaffen.

Das scheint Johnson gelungen zu sein: Die Wahllokale schlossen gegen 22.00 Uhr Ortszeit, (23.00 Uhr MEZ). Ersten Prognosen zufolge erreichen die konservativen Tories unter Johnsons die absolute Mehrheit. Wenn sich der erste Eindruck erhärtet, dürfte der Stimmgewinn der Conservative Party sehr viel deutlich ausfallen als Beobachter gestützt auf die jüngsten Umfragen erwartet hatten.

Die von ihm geführten Konservativen können den ersten Prognosen zufolge mit einer überwältigenden Mehrheit von 86 Sitzen im Parlament rechnen. Das übersteigt die Umfrageergebnisse der letzten Tage und Wochen massiv. Darin wurden Johnson und seiner Partei lediglich ein Vorsprung von 28 Sitzen prophezeit.

Bei den Prognosen handelt es sich um eine Nachwahlbefragung. Die ersten belastbaren Ergebnisse nach Auszählung der Stimmen sollten um Mitternacht deutsche Zeit aus den ersten der insgesamt 650 Wahlkreise eintreffen.

Johnson will Großbritannien bis Ende Januar aus der EU führen. Im Falle eines Wahlsiegs werde er bis Weihnachten sein Brexit-Abkommen durch das Parlament bringen, erklärte der Spitzenkandidat der Tories. Bei der Vorstellung des Wahlprogramms der Konservativen Partei für die vorgezogene Parlamentswahl am 12. Dezember stellte Johnson zugleich Milliardeninvestitionen in Aussicht.

Bekommt er tatsächlich eine klare Mehrheit, dann wäre Großbritannien wohl pünktlich zum Ablauf der - zwischenzeitlich mehrfach verlängerten - Brexit-Frist zum 31. Januar "draußen", wie es der Premier selbst bei seinem Wahlkampfauftritt formulierte. In den Wochen vor der Wahl sahen die Stimmenanteile Umfragen zufolge so aus:

Das britische Mehrheitswahlsystem bringt einige Besonderheiten mit sich: In der langen Nacht nach dem Wahltag liegt das Hauptaugenmerk auf den Ergebnissen aus den 650 Wahlkreisen, da hier die Entscheidung über die Sitzverteilung im Unterhaus, dem House of Commons, fällt. Die Zahl der Wahlkreise deckt sich mit der Anzahl der zu vergebenden Unterhaus-Mandate. Anders als etwa in Deutschland werden die Sitze im britischen Parlament damit nicht anhand der landesweit erreichten Prozente der jeweiligen Parteien ermittelt.

Entscheidend sind stattdessen die Ergebnisse aus den sogenannten Constituencies: Den jeweiligen Sitz im Wahlkreis bekommt derjenige Kandidat, der vor Ort die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. Beobachter müssen sich daher auf eine lange Wahlnacht in Großbritannien gefasst machen: Die ersten Prognosen beziehen sich auf die aus den Nachwahlbefragungen abgefragten Stimmungsbildern unter Wählern, anhand derer die wahrscheinliche Sitzverteilung im Unterhaus ermittelt wird.

Erste Reaktionen an den Märkten

Die Prognosen liefern damit längst noch nicht das volle Bild. Erst in der Nacht, nach 1.00 Uhr, dürfte die erste aussagekräftige Hochrechnung zu den Stimmenanteilen der einzelnen Parteien ein größeres Maß an Gewissheit bieten. Im Devisenhandel reagierten Investoren schnell: Mit dem Eintreffen der ersten Prognose zum Wahlausgang kurz nach Schließung der Wahllokale zog das britische Pfund steil an. Zum Dollar stieg das Pfund sogar auf den höchsten Stand seit Mai 2018.

In den Umfragen lagen die konservativen Tories zuletzt vorn. Doch das muss noch nicht viel heißen. Landesweit erhobene Stimmungslagen in der Bevölkerung bieten kaum belastbare Anhaltspunkte für die Erfolgsaussichten am Wahltag, weil letztlich die Summe der Wahlerfolge in den Stimmbezirken entscheidend ist.

Johnsons Herausforderer Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour-Partei blieb in der Brexit-Frage zuletzt unscharf. Im Wahlkampf setzte er dafür auf ein breitgefächertes Bündel an politischen Vorhaben und Maßnahmen: Er warb unter anderem mit dem Versprechen eines Mietendeckels um Stimmen. Die Mieten sollten künftig nicht stärker steigen als die Inflationsrate, und Vermieter sollten hart bestraft werden, wenn sie minderwertige Wohnungen vergeben, kündigte Labour an.

Das Wahlprogramm der britischen Sozialdemokraten enthielt weitere radikale Ansätze. Im Fall eines Wahlsiegs für Labour wollte Corbyn unter anderem die Wasser- und Energieversorgung sowie das Eisenbahnnetz verstaatlichen, einen Mindestlohn von 10 Pfund pro Stunde einführen und jährlich 150.000 neue Wohnungen bauen - finanziert über eine Steuererhöhung für Unternehmer und Großverdiener. Entsprechend groß waren die Sorgen bei Investoren, die im Fall eines Wahlsiegs von Labour mit einem deutlichen Linksschwenk in Großbritannien hätten rechnen müssen.

Die ersten Ergebnisse aus den Wahlkreisen trafen etwa eineinhalb Stunden nach Schließung der Wahllokale ein: Im Verlauf der Nacht wird sich dann die politische Landkarte Großbritanniens nach und nach mit den Parteifarben der jeweiligen Kandidaten füllen. In Blau tauchen Wahlkreise auf, in denen der Parlamentssitz an die Konservativen geht. Die Farbe Rot steht für Labour.

Sobald genügend Ergebnisse vorliegen, springt auch der n-tv.de Koalitionsrechner an. Spätestens dann wird sich auch zeigen, wie groß der Vorsprung der Tories vor Labour tatsächlich ausfällt - und welchen politischen Kurs Großbritannien zu Beginn des neuen Jahrzehnts einschlagen wird.