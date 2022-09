Die Strom- und Gaspreise explodieren, während der Winter immer näher rückt. Wie kommt Deutschland durch die kalte Jahreszeit, ohne bei der Solidarität mit der Ukraine nachzulassen? Darüber diskutieren unter anderem der ukrainische Botschafter Melnyk und FDP-Politiker Graf Lambsdorff bei "Hart aber fair".

Für viele Menschen in Deutschland könnten Strom und Heizung bald wieder zu einem Luxus werden. Nach dem Gaslieferstopp aus Russland sind die Preise in die Höhe geschossen. Seit vergangenem Freitag ist Gas um 35 Prozent teurer geworden. Die Situation auf dem Strommarkt ist noch dramatischer. Das führt dazu, dass bei vielen Menschen der Unmut über die Sanktionen wächst. Die Forderung nach einer Öffnung der Ostseepipeline Nord Stream 2 wird lauter.

Dass dies allerdings keine Option ist - darin sind sich die Gäste in der ARD-Sendung "Hart aber fair" einig, die sich ansonsten trefflich über die Situation in der Ukraine streiten. Russland-Expertin Sabine Fischer erklärt: "Dann würde sich nichts ändern." Russland sei nicht bereit, Gas zu liefern, das sei das Kriegsziel im Moment. Mit einer Öffnung von Nord Stream 2 würde sich Deutschland zudem bei seinen Verbündeten "unmöglich" machen. "Das ist eine Scheindebatte", sagt sie.

"Nord Stream 2 nützt nichts", sagt auch Ralf Stegner. Allerdings wisse die Bundesregierung, dass sie etwas tun müsse. "Wir müssen schauen, dass wir das Gas woanders herbekommen und auf andere Energieformen setzen. Das tut die Bundesregierung." Die EU habe gegen Russland präzedenzlose Sanktionen eingesetzt, sagt Sabine Fischer. Und: "Diese Sanktionen wirken." Man könne dies noch nicht sehen, weil das Land zum Beispiel in der Produktion noch immer Lagerbestände für Ersatzteile verbrauche. "Aber das wird jetzt weniger", sagt Fischer. "Die Sanktionen werden sich auswirken auf die Produktion, den Konsum und die generelle Situation in Russland."

"Russland hat noch diesen Winter"

Deutschland werde jetzt einen harten Winter erleben, sagt die Wissenschaftlerin. Damit spiele Russland. Dem russischen Präsidenten Putin gehe es darum, über die Gaskrise und die Erpressungen mit ausbleibenden Gaslieferungen die Einheit der EU zu untergraben, die europäischen Gesellschaften unter Druck zu setzen und zu spalten. "Russland hat noch diesen Winter. Danach wird die Gaswaffe immer stumpfer werden. Das ist denen in Moskau ganz klar", so Fischer.

Das sieht FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff genauso. Man habe gewusst, dass Putin das Gas irgendwann als Waffe einsetzen werde, so der FDP-Politiker. Nun sei es soweit. Die Bundesregierung habe einiges getan, um die hohen Preise abzufedern, sagt SPD-Politiker Ralf Stegner mit Blick auf das dritte Entlastungspaket. Jetzt müsse man dafür sorgen, dass gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen die Folgekosten nicht zu hoch werden. Ob Deutschland gut durch den Winter Kommt? "Ich glaube, Deutschland kann es schaffen. Das wird nicht leicht werden. Aber wenn Deutschland das nicht schafft, wer dann?", so der Politiker.

Und dann kommt der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk an die Reihe. Der sorgt mit seinen Aussagen schon während der Sendung für einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Er macht sich weniger Sorgen um den Wohlstand der Deutschen, die jetzt Putins "kalte Dusche" abbekämen. "Wenn die Deutschen morgen die Entscheidung treffen, die Ukrainer sollten das alleine schaffen, dann werden wir das auch tun", sagt er.

Die Bundesregierung habe gerade ein Hilfspaket über 60 Milliarden Euro geschnürt, aber nur 600 Millionen für die Ukraine zur Verfügung gestellt. Deutschland dürfe sich nicht nur Gedanken über die Gasrechnungen machen, es müsse sich auch fragen, was in Zukunft in den Geschichtsbüchern stehen werde. Jedoch ist auch Melnyk davon überzeugt, dass Deutschland die Herausforderung meistern werde. "Die Deutschen sollten mehr Vertrauen in ihre Politik haben", so der ukrainische Botschafter.

"Die Freiheit der Ukraine ist uns eine Menge wert"

Graf Lambsdorff ist über die Wortmeldung von Melnyk nicht begeistert. Er verweist auf die Waffenlieferungen an das Land, die demnächst den Wert von einer Milliarde Euro überstiegen, und auf weitere Finanzhilfen von acht Milliarden Euro. "Die Freiheit der Ukraine ist uns eine Menge wert", sagt er. Zwar könne er die Menschen in Deutschland verstehen, die Angst hätten, ihre vier Wände warm zu bekommen. "Aber viele Menschen in der Ukraine fragen sich unterdessen: Was für Wände? Denen sind die Häuser weggebombt worden."

Melnyk braucht Zeit, um seine Aussagen ein wenig zu relativieren. Er könne besonders die schwächeren Menschen in Deutschland verstehen, wenn sie Angst hätten, ihre Rechnungen nicht bezahlen zu können. Allerdings sei die Bundesregierung für die Russlandpolitik der letzten Jahre verantwortlich gewesen. "Deswegen muss die deutsche Politik dafür Lösungen finden." In Kiew blicke man anders auf die aktuelle Situation. Auch in der Ukraine seien die Preise für Strom und Gas gestiegen. "Was für uns zählt, ist, dass die Ukraine als Staat überlebt."

Das wollen auch die deutschen Gäste der Sendung. Uneins sind sie jedoch über die Mittel: militärisch (Lambsdorff und Fischer) oder durch Verhandlungen (Stegner). Das sei kein Widerspruch, sagt Melnyk dazu. Der russische Präsident Wladimir Putin wolle nicht mit dem ukrainischen Präsidenten reden. "Wir brauchen einen Vermittler, nicht jetzt, aber später." Diese Vermittlerrolle könnten Deutschland und Frankreich ausüben.

Doch Friedensgespräche könne es erst geben, wenn die Ukraine in der Lage sei, aus der Position des Stärkeren heraus zu verhandeln. Klar sei, dass Russland den Krieg verlieren müsse. Am Ende könnte eine Niederlage vielleicht auch Russland selber helfen. Davon ist Andrij Melnyk überzeugt. "Russland muss diesen Krieg verlieren, um sich zu verändern."